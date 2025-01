Eric del Castillo habla de la casa de Kate del Castillo en Los Ángeles 

El actor mexicano Eric del Castillo habló este 11 de enero con varios reporteros, que se mostraron preocupados por la situación que se vive en Los Ángeles y que ha afectado a miles de personas, incluyendo a la actriz Kate del Castillo.

En un video publicado por el reportero Edén Dorantes, el artista dio algunos detalles de la propiedad de su hija.

“Estoy al día, estoy muy preocupado por los incendios y sobre todo por lo que están sufriendo muchos paisanitos allá. Afortunadamente, la casa de mi hija está muy separada, entonces por ese lado, su casa está asegurada, está retirada, pero no deja de preocuparnos que no hayan podido apagar ese incendio”, comentó.

La artista está trabajando en la grabación de una serie y por ahora la propiedad de Kate no ha sufrido daños. “Simplemente se cayeron unos árboles cerca de su casa y es el único daño que hay, pero no hay ningún problema hasta este momento”, comentó.

Confirmó que la casa está asegurada, pues su hija es una mujer muy cuidadosa con sus bienes.

Añadió que le pidió que investigara lo que ocurría y cuando se enteró de lo que ocurre llamó a su casa para tomar decisiones.

Eric del Castillo habló también de los mexicanos que están en Los Ángeles y que han visto afectadas sus propiedades por esta situación. “Eso es lo que más me duele, muchos mexicanos sin trabajo y algunos de ellos sin trabajo, sin nada. Ojalá que el gobierno mexicano los apoye lo suficiente”, destacó.

Kate del Castillo usó recientemente sus redes sociales para hablar de lo que ocurre con estos incendios y cómo tuvo que actuar al respecto: “Vengo llegando de trabajar, con un frío espantoso con la noticia de que voy a tener que evacuar mi casa, en Los Ángeles, bueno, más bien ya la evacué, tengo amigas ahí que me están ayudando a sacar mis cositas, lo más inmediato, rescatar mis coches y llevarlos a un lugar seguro, sacar las cosas de mi caja fuerte”.

Además, comentó: “Esto no para, está muy feo, no hay nada que yo pueda hacer, es más si mañana que no trabajo, me voy a Los Ángeles, no me dejan ni siquiera entrar a la zona que yo vivo, ya está resguardada ahí”.

