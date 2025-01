La periodista española Cristina Porta hizo importantes revelaciones sobre ‘La Casa de los Famosos All Star’, reality show de Telemundo que comenzará el próximo 4 de febrero.

Porta, quien fue una de las habitantes más polémicas de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, hizo una transmisión en vivo en la que destapó algunas novedades sobre esta nueva temporada del reality show.

‘La Casa de los Famosos All Star’ tiene como objetivo reunir a varias de las celebridades que marcaron las cuatro temporadas anteriores del reality show. Sin embargo, Cristina Porta aseguró que la producción estaría considerando incluir a otras personas y no solo exparticipantes del programa. En este sentido aseguró que están negociando con su exnovio el italiano Luca Onestini.

“Hay más personas anónimas en La casa de lo que os imagináis, no solo son exconcursantes, hay más de cuatro personas, incluso cinco, que no han concursado con anterioridad y ahora mismo hay tres, cuatro personas que todavía están negociando, entre ellos mi ex”, reveló Porta, según reseña People en Español.

Porta aseguró que la posible inclusión de su exnovio en el programa es uno de los motivos por los que no participaría nuevamente en el reality show. Según explicó, su exnovio no fue bueno con ella y especificó que dejó de quererse a sí misma durante su relación por quererlo a él. De esta forma dejó claro que no tiene una buena relación con esa persona e incluso aseguró que ni siquiera le gustaría tenerlo de frente.

“Yo he superado algo que me ha costado mucho superar, yo no entraría en esa casa si entra él, me da igual ser la protagonista, es que me da igual, yo no puedo volver a tenerle delante. Pero no porque yo sienta algo por él sino porque esa persona a mí me ha tratado como me ha tratado, ha hecho conmigo lo que ha hecho y no se merece tenerme delante en su vida porque me quiero mucho y él hizo que yo me dejara de querer porque solo le quería a él, entonces no era porque yo tuviese miedo a algo, era porque yo por fin me respetaba”, dejó claro quien fuera una de las concursantes más polémicas de la cuarta temporada.

