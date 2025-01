Sergio Mayer contó detalles del accidente que sufrió

Sergio Mayer contó a varios reporteros de entretenimiento los detalles del accidente que sufrió mientras esquiaba en sus vacaciones.

Una periodista le preguntó al actor mexicano qué le sucedió y el artista dijo: “Haciendo deporte extremo, pero estoy bien”.

El artista confirmó que se fracturó el tobillo y por hacer cosas extremas ocurrió esto.

Bromeó con que en el teatro es de buena suerte “romperse” una pierna, pero no en la vida real.

Los médicos le ordenaron a Sergio Mayer reposo y andar con una bota quiropráctica durante al menos seis semanas para lograr su recuperación.

Acerca de cómo se ha sentido, explicó: “No sé si alguna vez les ha dado Gota, es un dolor muy parecido, pero es imposible, no puedes ni apoyar el pie es muy doloroso el tema del talón. Yo espero que sea de buena suerte, empecé el año en el hospital, pero con mi familia y bien”.

Sergio Mayer habla de Ninel Conde y Anabel Hernández

El artista fue consultado sobre la batalla legal que emprendió Ninel Conde en contra de la periodista Anabel Hernández, por las revelaciones que hizo sobre el Bombón Asesino y su supuesto romance con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

“Yo lo dice desde un principio, Ninel no va a ganar, pero tiene todo el derecho de intentarlo y el que no haya pasado nada con la demanda no quiere decir que Anabel ganó o que le hayan dado la verdad. No se equivoquen con eso, no porque no haya procedido la demanda de Ninel quiere decir que Anabel tenga la verdad, ella quiere manipular la información”, añadió.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México también dijo: “Que diga lo que sea, ella también tiene relación con el narcotráfico, ¿cómo creen que hace sus entrevistas? Utiliza recursos del narcotráfico, ¿ella si puede porque es periodista?”.

En su opinión, la escritora no tiene calidad moral y por ende no tiene motivos para señalar a los demás.

Sigue leyendo:

· Unos tatuajes de Sergio Mayer pusieron celosa a su esposa, la actriz Issabela Camil

· Sergio Mayer lanzará libro sobre su vida personal, profesional y polémicas

· Javier Ceriani de Chisme No Like expone a Sergio Mayer: llegó la policía y dicen que el actor se escondió en la cocina