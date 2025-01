Kate del Castillo en vilo ante el riesgo que corre su casa en Los Ángeles

La actriz mexicana Kate del Castillo manifestó su preocupación por la posibilidad de que los incendios de Los Ángeles afecten su casa ubicada en esta ciudad. La actriz aseguró que no ha podido ir a ver cómo se encuentra su residencia pero tras la orden de evacuación contó con la ayuda de amigos que sacaron algunas cosas personales de la actriz y sus coches.

En una entrevista con Paola Rojas, Kate del Castillo aseguró que se encuentra muy sensible porque no puede ir a su casa. “No puedo ir porque no me dejan entrar, de cualquier forma, a mis amigas les dije, a las que pudieran, porque todas están en las mismas, todas estaban desalojando… Dije: ‘Si no vamos ahorita, si no entra alguien ahorita a mi casa después van a cerrar y ya no nos van a dejar entrar para sacar aunque sea documentos y los coches…”, explicó.

Kate del Castillo aseguró que no puede molestar de más a sus amigas, que la ayudaron en un principio a sacar cosas de su casa ante la alerta de evacuación, ya que ellas están enfrentando la misma situación difícil. Asimismo la actriz reveló que tiene cuatro noches sin dormir por la incertidumbre de lo que le pueda pasar a su hogar.

“Es horrible porque no le puedo estar dando lata a mis amigas que están pasando por lo mismo y es una angustia de verdad. Tengo cuatro noches sin dormir porque en las noches es cuando los vientos se ponen más fuertes. Tengo una app en donde estoy viendo cómo van los incendios y se está acercando cada vez más a mi casa…”, dijo.

La actriz de ‘La Reina del Sur’ aseguró que está muy al pendiente de la situación que vive la ciudad de Los Ángeles, especialmente se preocupa por las comunidades menos favorecidas. “Estoy al pendiente, súper cansada de no dormir porque en una de esas me dicen: ‘Tu casa ya desapareció’… He estado al pendiente de todo, sobre todo también los campesinos, los latinos. Hay un montón de latinos que fueron desalojados…”.

Sigue leyendo: