Aleida Núñez y su posible ingreso a La Casa de los Famosos All-Stars

La actriz mexicana Aleida Núñez ofreció una entrevista a La Mesa Caliente en la que habló de la posibilidad de que participe en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, que empezará el 4 de febrero por la pantalla de la cadena Telemundo.

En la conversación, la famosa hablaba de un nuevo negocio que tiene para ofrecer masajes a domicilio y Verónica Bastos bromeó con ella y le dijo que mejor hiciera eso en la famosa mansión en México.

“¿Vas a entrar?”, le preguntó la conductora de televisión y ante esto, Aleida Núñez contestó: “Ay, mira, no puedo decir nada, ya me dijeron que no puedo decir eso todavía, es sorpresa. Pero sería increíble tener un día de spa en La Casa de los Famosos All-Stars, creo que a todos nos caería muy bien, porque imagínate, se nos quita un poco la ansiedad y la depresión que da estar dentro de la casa”.

La nueva temporada de la “telenovela de la vida real”, como también es conocida la competencia, ha generado mucha expectativa, pues reunirán en esta oportunidad a una gran cantidad de famosos, que ya tiene la experiencia de haber estado encerrados durante días en este lugar.

Ahora, con un nuevo juego en frente, muchos apostarán a estrategias renovadas y alianzas, que harán de la competencia algo muy emocionante para el público.

En el caso de Aleida Núñez confesó hace un tiempo que haber estado en este reality le ocasionó algunos problemas que tuvo que tratar en terapia.

“Yo creo que dentro de la casa estamos muy susceptibles, muy sensibles a de alguna manera todo lo que está sucediendo dentro. No te das cuenta de lo que está pasando afuera, las opiniones, lo que se está generando, entonces cuando tú sales de esta burbuja y te encuentras con diversas opiniones y todo, pues obviamente, aunque sea un juego y hay estrategia y lo que sea, estamos sensibles y como es algo nuevo, yo creo que es importante hablarlo con un especialista”, afirmó al programa En Casa con Telemundo.

En esa misma entrevista confesó que pese a lo difícil que fue este show, está lista para vivir de nuevo el juego, aunque no confirmó que estará oficialmente: “La verdad es que sin miedo te podría decir que sí estoy preparada, ya lo viviría desde otra perspectiva, de otra manera, definitivamente diferente a la que viví en la primera etapa que era algo nuevo”.

