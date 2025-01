Dulce estaba muy delgada cuando fue hospitalizada (Video)

La situación de Dulce, la reconocida cantante mexicana, ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad artística. Su hija, Romina, decidió incinerar a su madre de inmediato tras su fallecimiento. En una reciente entrevista con el periodista argentino Javier Ceriani, ella compartió detalles conmovedores sobre los últimos días de su progenitora.

Durante la conversación, Romina mostró una fotografía de Dulce que evidenciaba su deterioro físico. En la imagen, el brazo de la cantante aparecía notablemente delgado, llegando incluso a ser más pequeño que el de su nieto pequeño. Esta foto, aunque impactante, fue utilizada por su hija para reflejar la dura realidad que enfrentaba su madre en sus últimos momentos.

“Esa mano es de Moisés sosteniendo la mano de mi niño y luego la de mi mamá“, dijo Romina.

“Dulce estaba tan disminuida que su bracito era tan pequeño o más pequeño que el de su propio nieto“, expresó el presentador de televisión de origen argentino, al tiempo que no quiso mostrar todo el contenido audiovisual sobre la cantante para respetarla, ahora que ya no está viva.

Además del impacto visual que generó la imagen, se divulgó un audio de Dulce enviando un saludo a su nieto, donde se percibía su voz debilitada, evidenciando los efectos devastadores del cáncer, que había afectado su pulmón. Este testimonio conmovedor no solo revela las luchas personales que enfrentó la cantante, sino también el amor y la conexión que mantenía con su familia a pesar de su enfermedad.

“Bueno, yo no podía contestar porque estaba nebulizando, pero ya terminé y ahorita, ya me voy a poner mi oxígeno toda la noche. Dice el doctor que con eso me voy a componer más pronto. Bueno, besitos, yo también los amo mucho. Te mando muchos besos, nada más no se te olvide que te amo mucho, eres mi Sol, mi cielo, eres mi más hermoso tesoro de los que más amo en el mundo son a ti y a bichina, a mis dos bichinos los amo”, dijo Dulce en un audio compartido en el programa de Ceriani.

