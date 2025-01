Carolina Sandoval destaca la lucha de María Corina Machado: ‘Mujer valiente y victoriosa’

En medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela, la presentadora Carolina Sandoval publicó un mensaje en su cuenta en Instagram en el que ha hablado de la crisis política en el país y el liderazgo de María Corina Machado, quien desde la oposición busca un cambio de gobierno.

En el video que compartió, la venezolana dijo: “Hola, mis amores, yo no sé ustedes y no sé si es el trasnocho con Caro o no. Hemos tenido muchos trasnoches estas noches pensando en Venezuela, pero hoy me voy a la cama con el orgullo más grande de ser venezolana porque María Corina Machado nos ha devuelto esas ganas de decir que las mujeres líderes existen”.

Además de esto, resaltó las características que ha demostrado la coordinadora nacional de Vente Venezuela, quien insiste en que el cambio está cerca para el país. “Yo creo que al igual que yo, ustedes han visto lo aguerrida, decente, cuatriboleada, es que no me canso de decirlo: cómo le ha echado bolas María Corina con todo lo que tiene que ver con nuestra libertad”.

En la descripción del video, la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! también afirmó: “María Corina es una mujer valiente, mujer victoriosa, mujer llena de verdad de alma pura y corazón inmenso. Gracias por tanto, tu pasión, amor, consistencia y dedicación para recuperar y rescatar a Venezuela te hacen aún más grande”.

También dijo: “Qué orgullo decir que nacimos en el mismo país y que eres nuestra líder. Acá estamos mujer de Dios, acá estamos reina de la libertad, contigo. Nuestra fe está intacta. Te abrazamos, te admiramos y respetamos cada día mucho más. De la mano de Dios saldremos de esto y le pido por tu salud, por tu vida y por tu familia. Eres grande”.

Muchos de sus seguidores respaldaron a Carolina Sandoval y su opinión sobre Machado: “Mujer fuerte y valiente que cuenta con todo el apoyo de los venezolanos. Dios con nosotros”, “Un verdadero ser de luz entre tanta maldad y crueldad, Venezuela con Dios será un país libre de tanta maldad que existe, una gran wonder women”.

