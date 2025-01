Christian Estrada sobre su hijo: “No hay pensión fija”

El conflicto entre María Fernanda Quiroz, más conocida como Ferka, y su expareja Christian Estrada ha captado la atención pública no solo por sus personalidades, sino también por las implicaciones legales que involucra la manutención de su hijo en común. A medida que el niño crece, las disputas legales continúan su curso en los juzgados de la Ciudad de México, generando un debate sobre los derechos y responsabilidades de los padres en la crianza de sus hijos.

Estrada, en una participación en el programa “En casa con Telemundo”, expuso que la razón por la que no ha cumplido con la entrega de la pensión alimenticia es la falta de una orden judicial que lo obligue a hacerlo. Además, enfatizó que no tenía la orden correspondiente, parece intentar justificar su posición, aunque también deja entrever la complejidad de los procesos legales y las responsabilidades que conllevan.

“No hay pensión fija ahorita, no la hay. Yo no tengo una orden de un juez que me diga. Lo que sí tengo, es una cuenta para mi hijo donde cada quincena le deposito. No sé cómo hacerle llegar ese dinero, no tengo comunicación ya, todo está en manos de mis abogados. Respeto la decisión de ella, si no quiere que vea al niño, está bien, pero mi hijo es mi hijo”, dijo en Telemundo.

Por otro lado, Ferka ha mostrado una actitud proactiva al enfrentar esta situación de manera legal. Ha estado en contacto con las autoridades para encontrar una solución a lo que ella considera una falta de apoyo por parte de su expareja. El pasado jueves, celebró el avance de su caso, destacando que se realizó la primera audiencia en la séptima sala del Poder Judicial de la CDMX.

El uso de las redes sociales también ha sido un escenario donde se han manifestado las tensiones entre ambos. Ferka no ha dudado en expresar sus sentimientos, incluso calificando a Christian de “viejo ridículo”, lo que refleja el nivel de frustración que siente ante la situación. Quizás, este tipo de expresiones denota no solo un conflicto personal, sino que también involucra la presión social y la opinión pública sobre los problemas familiares.

Este caso pone en relieve varias cuestiones esenciales sobre la dinámica en circunstancias de separación. Las disputas sobre la pensión alimenticia son una realidad para muchos padres, y a menudo, estas tensiones se ven exacerbadas por la falta de comunicación y acuerdos claros. La situación de Ferka y Christian es, en este sentido, un reflejo de las dificultades que enfrentan muchas familias en situaciones análogas.

