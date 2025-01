Alfredo Adame reveló que tiene listo su testamento

Alfredo Adame ha resaltado la relevancia de contar con un testamento preparado, un tema que, aunque a menudo resulta incómodo de abordar, es fundamental para evitar conflictos familiares y garantizar que los deseos de una persona sean respetados tras su fallecimiento.

Según Adame, la falta de bienes a su nombre ha llevado a la decisión de realizar una herencia en vida, dirigiendo sus legados a su hija y nietos. Esta estrategia no solo refleja una voluntad de cuidar de sus seres queridos, sino que también muestra un enfoque pragmático hacia la muerte y el legado que uno deja atrás.

“Ya lo hice en vida (el testamento)… yo ya no soy dueño de nada, de absolutamente nada. Mi hija Vanessa y mis nietos son los herederos de lo que pueda haber y se acabó“, dijo durante una entrevista exclusiva para Venga La Alegría.

Además, el actor ha manifestado su deseo de ser cremado y ha expresado su anhelo de que sus cenizas reposen en la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón Civil de Dolores, conocido por albergar a muchas figuras prominentes de la historia mexicana, sería un lugar simbólico donde Adame podría ser recordado en eternidad.

“Que me cremen y que me lleven a la rotonda de los hombres ilustres, que me pongan al lado de José María Pavón, del cura Hidalgo y de todos ellos”, añadió.

Sin embargo, la vida familiar de Alfredo no ha sido fácil. Su relación con sus tres hijos ha sido distante durante varios años, un hecho que ha contribuido a una narrativa de discordia y deslealtad familiar. Según Adame, esta distancia se originó en su percepción de que ellos solo lo buscaban por razones económicas.

Fue en el año 2023 cuando en el programa Ventaneando dijo: “No tengo hijos más que Vanessa Adame Castillo. Es la heredera de todo lo que tengo. Es la única persona con la que quiero convivir. Ya se lo dejé dicho a Vanessa. El día que yo me muera no quiero que ellos vengan a mi funeral”.

