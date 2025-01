Adams defiende reunión con Trump y afirma que “luchaba” por el dinero gastado en la crisis migratoria

El alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, defendió a capa y espada su reunión con el futuro presidente, Donald Trump, asegurando que estaba “luchando” por los neoyorquinos, a la vez que sus compañeros de partido lo acusaron de cortejar al republicano en un esfuerzo por obtener un indulto presidencial por su caso de corrupción federal.

“No me importa si es demócrata, republicano, socialista. No me importa quién es el presidente”, apuntó el alcalde ante una muchedumbre congregada en el Día de Martin Luther King de Nacional Action Network, en Harlem.

En este sentido, Adams dio a entender que él y Trump discutieron sobre los $6.9 millones de dólares gastados en la crisis de migrantes en su reunión en Florida el viernes.

“Voy a defender esta ciudad porque esos son sus dólares que sacamos de esta ciudad y que deberíamos haber estado gastando para lidiar con los problemas de nuestra ciudad. Eso es por lo que estaba luchando”, señaló el alcalde a los asistentes de la NAN, entre ellos la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la fiscal Letitia James y Scott Stringer, uno de los rivales de Adams en las elecciones de 2025.

Tras una hora de almuerzo con el magnate neoyorquino en su club de golf en Palm Beach, el alcalde emitió un comunicado en el que dijo que “abordaron brevemente una serie de cuestiones”, pero que su caso de corrupción no fue uno de esos temas a tratar.

“Para ser claros, no discutimos mi caso legal, y aquellos que sugieren que el alcalde de la ciudad más grande del país no debería reunirse con el presidente entrante para discutir las prioridades de nuestra ciudad debido a especulaciones inexactas o porque somos de partidos diferentes claramente se preocupan más por la política que por la gente”, dice el comunicado de Adams.

El reverendo Al Sharpton, que fue el anfitrión del evento, apoyó al alcalde, informó Daily News.

“Ustedes no se preocuparon cuando [Trump] llamó al gobernador. Puede hablar con Hochul, puede hablar con Eric”, dijo.

“Nuestros funcionarios electos pudieron hablar con el presidente”, añadió Sharpton.

Adams abordó su caso federal el sábado, indicando que se ha apoyado en su fe en medio de sus problemas legales.

“No hay nada agradable en lo que estoy pasando ahora mismo”, manifestó Adams. “Cuando tienes una misión clara guiada por Dios, no te preocupas por lo que está sucediendo, porque Dios está a cargo”.

Asimismo, el alcalde usó dólares de los contribuyentes de la ciudad para pagar su viaje a Florida, ya que su oficina expresó que había un propósito de la ciudad en su visita.

Se espera que Adams, quien se declaró no culpable, sea juzgado en el Tribunal Federal de Manhattan en el próximo mes de abril, solo unas semanas antes de las primarias demócratas para la alcaldía en junio, por cargos criminales que argumentan que aceptó dinero de campaña ilegal y sobornos de agentes del gobierno turco a cambio de favores políticos.

Trump, el primer delincuente convicto en convertirse en primer mandatario de Estados Unidos, se ha solidarizado con Adams por su acusación, alegando, sin evidencias, que los dos son víctimas de procesamientos con motivaciones políticas iniciados por el Departamento de Justicia del presidente saliente, Joe Biden.

El mes de diciembre, el nuevo mandatario republicano declaró abiertamente que consideraría indultar a Adams una vez se encuentre en la Oficina Oval de la Casa Blanca, y el alcalde al parecer no ha descartado en aceptarlo.

