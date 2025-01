Dulce quería denunciar a su hija Romina

Jesús Briones, quien se identifica como el representante legal de la icónica cantante Dulce, expuso detalles preocupantes sobre la relación entre la artista y su única hija. Según el letrado, la situación ha escalado a un punto crítico, que había obligado a la mexicana a considerar la intervención de las autoridades legales.

De acuerdo con lo que Jesús compartió, la problemática entre Dulce y su hija, Romina Mircoli, se había intensificado significativamente. El abogado alegó que la cantante fue víctima de manipulación por parte de su propia hija, un comportamiento que ha llevado a la cantante a sentir una profunda desesperación.

“La situación era tan grave que me habló llorando. Me dijo que le había ‘secuestrado’ sus redes sociales. Dulce estaba desesperada, no podía publicar nada, ni seguir promocionando su música“, dijo mientras conversaba con Inés Moreno.

Uno de los temas más preocupantes que salió a la luz es el presunto abuso de confianza por parte de Romina Mircoli y su esposo, Moisés González. Aparentemente, ambos habrían tomado control de los perfiles en línea de Dulce, lo cual generó frustración en la artista, ya que inicialmente les había otorgado esta responsabilidad con la esperanza de que la manejaran de manera profesional. Sin embargo, la situación se tornó insostenible cuando la cantante sintió que sus derechos estaban siendo vulnerados.

Briones también se tomó el tiempo para aclarar por qué las quejas interpuestas por Dulce hacia su hija nunca llegaron a los juzgados. Esto podría deberse a múltiples factores, incluyendo la posibilidad de que las partes estuvieran en negociaciones o considerando alternativas antes de llevar el asunto a un tribunal: “Buscamos alternativas en la vía civil, pero lo que encontrábamos como opción legal era una posible denuncia penal. Estábamos evaluando las vías virtuales para proceder“, añadió.

Hasta la fecha, Romina Mircoli no ha realizado ninguna declaración oficial en respuesta a las acusaciones que enfrenta, ni en relación con las intenciones de su madre de demandarla. Este silencio ha dejado a los seguidores de Dulce y a la prensa en un estado de expectación, esperando una tendencia clara en esta disputa pública.

