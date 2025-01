Ex de Alfredo Adame dice la razón por la que terminó su matrimonio con Mary Paz

Las relaciones personales de los actores suelen captar la atención del público y generar controversia y una de ellas fue la de Alfredo Adame y Susan Quintana, la cual fue presentada en 2018 como un romance prometedor. Después de su divorcio de Mary Paz Banquells, el actor aseguró haber encontrado al amor de su vida a través de Facebook. Sin embargo, esta unión, que comenzó con gran entusiasmo y planes de matrimonio, solo duró dos meses.

Susan Quintana ha compartido detalles reveladores acerca de su experiencia con Adame. Según sus declaraciones, el actor mantenía una relación disfuncional en la que el amor que predicaba era superficial. Ella afirmó que Alfredo podía “amar y adorar”, pero que esto era condicional; una discrepancia de opiniones era suficiente para que él desatara su ira.

“Él dice que te puede amar y adorar, pero no es cierto. Cuando piensas diferente a él, con eso basta. No tienes que hacerle algo fuerte. Sus hijos también se cansaron. Los chavos son unos tipazos, educados, cariñosos. Quien sea capaz de hacer eso con sus hijos es capaz de todo. Ellos defendían a su mamá, como es normal. Le hacían ver que estaba mal, y él empezaba a inventar. Son chicos sanos y se está perdiendo muchas cosas”, dijo en exclusiva para TVNotas.

“Te quiero comentar algo que nunca había dicho, algo sumamente fuerte. Yo lo digo porque me lo dijo a mí. No te puedo asegurar si fue verdad. Te lo juro por mi vida y por los seres que amo que él me lo dijo. Me quedé en shock”, comenzó diciendo antes de revelar un supuesto tema familiar.

Por ello, Susan expresó: “Estábamos un día en Guadalajara, en mi casa, platicando. Me preguntó: ‘¿Sabes por qué aborrezco a mi hijo Diego?’ Le contesté: ‘Porque es el que más se parece a ti’. Me dijo: ‘Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!’ Volteó y me dijo: ‘Te quedaste fría, ¿verdad?’ Le dije: ‘¿Cómo crees?’, y me dijo: ‘Así es. Lo creas o no’. Pensé: ‘¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía'”.

Los hijos de Adame, descritos por Quintana como “tipazos, educados y cariñosos”, habrían defendido a su madre en múltiples ocasiones. Según Susan, este apoyo familiar fue visto como un desliz por parte del actor, quien no supo manejar su frustración ante la situación. La defensa que ellos ofrecían a su madre evidenció una falta de madurez emocional y una incapacidad por parte de Alfredo para aceptar la realidad.

Sigue leyendo:

· Mary Paz Banquells contó lo que piensa de Alfredo Adame

· Mary Paz Banquells aseguró que Alfredo Adame tiene problemas y “es psicótico”

· Alfredo Adame arremete contra su exesposa y excuñada: “Ignorante y gorda inmunda”