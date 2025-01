Los trabajos mejor pagados en EE.UU., sin título universitario

Si estás decidido trabajar este año, pero tienes dudas por no contar con un título universitario, no te preocupes tanto, porque según US News, el mercado laboral ofrece empleos que no requieren titulación y que pueden generarte buenos ingresos.

“No todos los trabajos bien remunerados requieren un título universitario; muchos buscan habilidades, experiencia y conocimientos previos en lugar de una educación universitaria”, dice el reporte de US News.

La lista de los trabajos mejor remunerados sin título incluye los mejores trabajos que no requieren un título y que ofrecen el mayor potencial de ingresos. Consulta qué trabajo mejor remunerado sin título puede ser el adecuado para ti.

El medio sugiere que si estás en el proceso de conseguir tu primer trabajo, cambiar de carrera o aspirar a un gran ascenso, responder algunas preguntas clave sobre tu personalidad, estilo de vida y objetivos, pueden ayudarte a identificar las carreras que tienen más probabilidades de ser satisfactorias para ti.

Mejores puestos y salario medio:

1. Mecánico de aeronaves, $75,020

2. Oficial de patrulla, $72,280

3. Asistente ejecutiva, $70,310

4. Auxiliar de vuelo, $68,370

5. Inspector de construcción y edificación, $67,700

6. Representante de ventas, $65,630

7. Trabajador de estructuras de hierro y acero, $62,760

8. Técnico de aerogeneradores, $61,770

9. Electricista, $61,590

10. Plomero, $61,550

Para mirar más puestos que no requieren preparación universitaria y que son bien pagados, ingresa aquí.

