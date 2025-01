Hombre compra 20 boletos de lotería y gana con todos ellos

Abdellatif Tlili, un hombre de la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, tuvo un golpe de suerte cuando compró 20 boletos de lotería y ganó con todos ellos.

Este padre de familia había estado jugando con la misma combinación de números durante años, y finalmente, su esfuerzo dio resultado.

En un sorteo de Pick 4, ganó porque el número 8-8-8-8 se repitió.

Tlili contó que un amigo le había aconsejado seguir jugando con los números 8-8-8, porque ya había tenido suerte antes con esa misma combinación en el juego Pick 3.

“Me dijo que siguiera jugando con los 8’s”, compartió Tlili con la Lotería de Educación de Carolina del Norte en un comunicado del 22 de enero.

“Le había contado que gané con 8-8-8 en el Pick 3, y ella me dijo que solo agregara un 8 más y jugara al Pick 4”.

El resultado de este juego fue asombroso: 3,000 personas ganaron, y el premio récord totalizó $12.2 millones.

Si bien un boleto costaba solo un dólar, el valor de cada uno se disparó a $5,000 debido al gran número de ganadores.

Tlili, al haber adquirido 20 boletos, obtuvo un total de $100,000, de los cuales recibió $95,751 después de impuestos.

El ganador dijo que su sueño siempre había sido ganar y que usará el dinero para ayudar a sus hijos.

“Casi me rendí un par de veces, pero me alegra no haberlo hecho”, comentó Tlili, visiblemente emocionado.

Este no es el primer caso en que un jugador gana en múltiples boletos durante un mismo sorteo. En Virginia, un hombre ganó con 30 boletos, según reportes de McClatchy News.

