Sandra Echeverría demanda a un vecino en Estados Unidos

La actriz Sandra Echeverría está atravesando un momento difícil debido a una situación con un vecino en Los Ángeles, quien, según información proporcionada por la propia actriz, afectó gravemente el departamento que ella acaba de poner en venta en esa zona.

A través de un video que subió a su cuenta de TikTok, Echeverría compartió que intentó llegar a un acuerdo para que las cosas no llegaran a instancias legales, pero como lamentablemente esto no ocurrió, decidió entablar una demanda en contra del hombre.

Según lo expuesto por la actriz, el vecino problemático que vive en el piso de arriba, causó daños en su departamento al provocarle una inundación, afectado su bienestar y su objetivo de vender el inmueble.

“Estoy un poco nerviosa porque estoy a punto de conectarme con un juez y con mi ex vecino de arriba, de Los Ángeles… Este señor me inundó mi departamento unos días antes de venderlo, hace ya varios meses, y pues no se quiso hacer responsable, así que, pues me tocó meter demanda y pelear por recuperar los gastos que me hizo hacer, que fueron muchos”, relató.

En su publicación, Sandra también destacó la importancia de defenderse ante situaciones que perturban la paz y el bienestar personal, aunque siempre en un intento por evitar que lleguen a instancias legales.

“No hay que dejarse, porque si no, entonces no hay consecuencias. No puede uno pagar por los errores de los demás, así que, pues sí es una flojera la demanda. Es una flojera pelear. Te causa mucha ansiedad y todo, pero yo siempre he sido justiciera. Me gusta pelear por la justicia, y pues a veces toca meterse en estos rollos. Deséenme suerte y que sea lo justo y correcto”, aseguró la actriz.

La situación que vive Echeverría de inmediato generó una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes mostraron solidaridad con ella y expresaron su rechazo ante los malos comportamientos que afectan la tranquilidad de los demás.

“De acuerdo, ser bueno no es significado de tonto. Y si toca ir a la corte, toca hacerlo. Bien por ti Sandra”, “Exacto. No se puede pagar por los errores de los demás”, “Tienes toda la razón. Ojalá te hagan justicia”, “No te dejes Sandrita. Mucha suerte” y “Cierto, es una flojera los abogados y pelear, pero la razón siempre se impone”, fueron algunos de los mensajes.

Sigue leyendo:

· Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se dan una segunda oportunidad en el amor

· Sandra Echeverría y los detalles de su reconciliación

· Sandra Echeverría y su experiencia en un proyecto de comedia