Adamari López dice que no ha estado muy bien de salud en los últimos días

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, habló en su cuenta en Facebook de cómo se ha sentido afectada de salud en los últimos días.

En un video desde la comodidad de su casa, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, dijo: “Hola, hola, mis amores. Un besito grande para todos, aquí estoy en casita, sintiéndome un poquito engripada. La semana pasada también me sentía mal, no sé si a ustedes les está pasando, si fue la época de Navidad o el friíto extra que ha estado haciendo en esta temporada, pero después de Navidad me sentí con la garganta como si tuviera cuchillas, con mucho dolor”.

La boricua recordó que como en otras ocasiones ha sentido síntomas similares y ha terminado en el hospital, ha preferido cuidarse con más cuidado.

“Este año no me puse la vacuna de la influenza, entonces decidí ir enseguidita al doctor. No quiero enfermarme, porque cuando me he enfermado, me he enfermado mal, por eso tuve un poco más de precaución”, comentó.

Acerca de su visita al doctor, explicó que le recetaron antibióticos y esteroides. Gracias a este tratamiento, el dolor de garganta se le quitó.

Sin embargo, Adamari López dijo que volvió a sentirse mal luego de ir a Sarasota para un partido de fútbol de su hija. “Hacía frío, estuvo lluvioso, descansé poco y hoy me vuelvo a sentir como si me quisiera dar catarro otra vez”, comentó.

En la declaración también dijo: “No sé si es falta de descanso, cuéntenme ustedes cómo se han ido sintiendo”.

La boricua explicó que ha conocido de muchas personas que están así, por lo que le pidió remedios caseros o recomendaciones a la gente para no usar de nuevo antibiótico. “Aquí todavía me quedan para tomarme, pero si hay algo quizás un poco más natural que pueda hacer”, afirmó.

La conductora de Desiguales también reveló que ha estado usando parches X39. “No llevo ni un mes con ellos, dicen que son muy beneficiosos porque dicen que hacen una regeneración celular y a lo mejor todas esas cosas juntas me funcionan. Dicen que hay que esperar unos cuantos meses para los parchos, dependiendo de qué edad tienes”, detalló.

