Julián Gil insiste en saber qué conoce su hijo Matías de él

El actor argentino Julián Gil estuvo esta semana en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que condujo en sus inicios y aprovechó la oportunidad para hablar de su hijo Matías, a quien no ha podido ver porque su ex, Marjorie de Sousa, no se lo permite.

En el show de entretenimiento, el artista dijo que le gustaría saber cuál es la versión de la historia que tiene el niño.

“En el caso de Mati, yo espero y tengo la esperanza, ya lo he dicho en más de una ocasión, que espero que él sepa que yo soy su papi. No lo sé, justo estábamos hablando fuera de cámaras que si yo me lo encuentro en un pasillo de un centro comercial, o en un elevador, ¿cómo yo voy a reaccionar o cómo va a reaccionar él? Se lo he preguntado públicamente pues a la mamá”, afirmó junto a los conductores del programa.

En su mensaje, también insistió en conocer qué tanto sabe el niño de su padre. “Quiero saber qué historia tiene él de mí, porque si él en realidad sí sabe que yo soy su papá, ¿cuál es la historia que hay alrededor? Si yo me lo encuentro mañana yo no sé cómo voy a reaccionar. Yo espero y es la ilusión más grande que él venga corriendo y me diga ‘papi’, ¿no? Eso es si él sabe que yo soy su papi”.

Los usuarios aprovecharon este mensaje de Julián Gil para pedir para que se reencuentre con su hijo, algo que no ha ocurrido durante años. “Dios primero y algún día se encontrarán padre e hijo, y se darán ese abrazo de amor de los dos, papá e hijo”, escribió una usuaria en la cuenta en Instagram del show ¡Siéntese Quien Pueda!

Otros le dijeron: “Con la fe y ayuda de Dios. Pronto vas a estar con Matías. Se lo merecen los dos. Tú no eres mal padre. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”, “¿Qué tan grande pudo haber sucedido ahí que ella reaccionó así de esa manera tan drástica que no quiere vincular al niño con Julián? Para ser juez hay que escuchar ambas partes, decía mi abuelo”.

