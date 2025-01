Captan a Peso Pluma y Kenia Os juntos en un evento y desatan rumores de romance

Los cantantes mexicanos Peso Pluma y Kenia Os desataron rumores de romance luego de que fueron captados juntos en el Pegasus World Cup Invitational de este sábado 25 de enero en Miami.

Ambos artistas fueron vistos juntos y conversaron con otros asistentes al evento deportivo, entre los cuales estaban Lele Pons y la modelo Winnie Harlow. Kenia Os y Peso Pluma incluso posaron para la prensa que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, los rumores sobre un romance entre ellos crecieron luego de que el programa ‘Siéntese quien pueda’ publicó un video en el que se puede ver a Kenia Os y a Peso Pluma sentados uno al lado del otro. En un momento del video el intérprete de corridos tumbados acaricia por la cintura a la cantante.

Tras la difusión del video en redes sociales se han intensificado los rumores de una relación ya que es la primera vez que se les ve juntos y de esta manera tan cariñosa. A pesar de los rumores y especulaciones, ninguno de los dos ha confirmado o negado que tengan un romance. Kenia Os y Peso Pluma lanzaron a mediados de 2024 la canción ‘Tommy & Pamela”.

Kenia Os desató recientemente rumores luego de que se difundieron videos en los que aparece de fiesta junto con la cantante Belinda y ambas se dejan ver muy cariñosas entre ellas. En redes sociales se especuló que existía algo más que una amistad entre ellas pero ninguna se pronunció al respecto. Ambas trabajaron juntas en la canción Jackpot.

La vida amorosa de Peso Pluma ha estado envuelta en mucha controversia durante el último año. En febrero de 2024 se conoció su ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole luego de que el intérprete de corridos tumbados le fue infiel presuntamente.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, dijo Nicki Nicole en redes sociales luego de que se viralizó un video de Peso Pluma tomado de la mano de una mujer en Las Vegas

Desde entonces a Peso Pluma se le ha vinculado amorosamente con diferentes mujeres. El cantante confirmó su relación con la influencer Hannah Howell pero su romance terminó poco después.

