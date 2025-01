Cristina Porta revela a quién apoyaría en La Casa de los Famosos All-Stars

La periodista española Cristina Porta fue una habitante controversial en La Casa de los Famosos 4, pues se atrevió a jugar sin equipos y enfrentó a varios artistas, pese a que no era tan conocida entre el público latino en los Estados Unidos.

Ahora que está cerca la temporada All-Stars ha sorprendido con una revelación en una entrevista con Gerardo Escareño, para el canal de YouTube Vaya Vaya TV.

“Bueno, una que puedo decirle, que no sé si es seguro, pero se especula mucho, es que si entra Aleska quiero que le vaya bien, que muestre una Aleska totalmente diferente. Ojalá, y se lo he dicho, se abra mucho más con las mujeres y no las vea como enemigas, sino al revés, porque lo ha logrado afuera conmigo. Si me gustaría que sacara una parte buena que no pudo ver demasiado, pues no sé, dime tú”.

Con esto deja ver su apoyo a la modelo venezolana, quien ha sido bastante mediática en las últimas semanas, debido a que terminó con Clovis Nienow y además se le ha visto probando suerte como conductora en el programa En Casa con Telemundo.

Cristina Porta podría demandar a Alfredo Adame

La creadora de contenido reveló que trabaja con sus abogados una posible demanda contra el actor mexicano, a quien logró eliminar del reality show.

“Él mostró, no solo conmigo, todas esas cosas y adjetivos que le dije y que no me hace falta repetir. Yo creo que el espectador lo vio, lo hizo con Ariadna, con La Divaza, Maripily en su momento. Entonces yo creo el público a veces puede tener sus favoritos, puede ser más conocido o no. Yo sí pensaba que me iba a ir antes porque sentía que el público no me había conocido”, dijo.

Sin embargo, la audiencia la apoyó y por eso logró sacarlo del juego.

Ahora que se ha confirmado el regreso de Alfredo Adame para la próxima temporada, Cristina Porta comentó: “Yo creo que esta persona no debe estar en televisión”.

Además, comentó que en su país, un personaje así no tiene cabida en la pantalla chica. “Yo defiendo la igualdad y el respeto al hombre y a la mujer”, destacó.

