Alicia Machado lanza fuertes mensajes contra Selena Gomez por llorar por migrantes

Sin tapujos. Alicia Machado criticó duramente este lunes a la cantante Selena Gomez luego de que publicara un video en el que mostró su preocupación por la situación de los migrantes en los Estados Unidos.

En los comentarios del video, la Miss Universo 1996 no tuvo contemplación con la artista y por eso le dijo: “Muchacha pendeja, ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym. Te mando mis proteínas. Aburre, Jessy”.

En otra parte de su mensaje, la venezolana agregó: “Tanta mota californiana da hambre y depresión”.

Todavía no queda claro la razón de la molestia de la ganadora de La Casa de los Famosos. Sin embargo, tal parece que no se identificó en nada con el mensaje que dio la famosa.

¿Qué dijo Selena Gómez que causó molestia a Alicia Machado?

En un reciente video, la exchica Disney lamentó las deportaciones de migrantes latinos que estaban sin documentos legales en los Estados Unidos.

“Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo hacer nada. Los tratan como delincuentes”, dijo.

Este video causó mucho revuelo en las redes sociales, por lo que la famosa decidió borrarlo.

Las deportaciones en Estados Unidos han tenido un aumento con la llegada de Donald Trump al poder, quien ha asegurado que pondrá orden en el país luego de la gestión del demócrata Joe Biden.

Varios gobiernos han mostrado preocupación por esta decisión, ya que el presidente estadounidense ha prometido intensificar estas medidas contra los migrantes, además de aumentar la seguridad en la frontera para controlar aún más el paso hacia los Estados Unidos.

Las medidas de Trump han sido prácticamente de inmediato, pues el mismo 20 de enero, fecha en la que asumió el poder, aprobó una serie de órdenes ejecutivas para regular varios aspectos en la nación.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado sobre Liam Payne: “Quieren justificar algo”

· Alicia Machado: rol de madre y descarta ser “conflictiva”

· Alicia Machado envía desgarrador mensaje sobre Venezuela