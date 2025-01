¿Dania Méndez será una de las participantes de La Casa de los Famosos All-Stars?

A pocos días de que se estrene el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, Dania Méndez contó que estará en el reality show de la cadena Telemundo.

La creadora mexicana de contenido conversó con el programa En Casa con Telemundo de este proyecto, del que formó parte en la tercera temporada, donde además vivió un fuerte momento cuando la intercambiaron con Big Brother Brasil.

Carlos Adyan y Chiky Bombom hablaron del nuevo look de la mexicana, quien se pintó y cortó el pelo poco antes de encerrarse en la famosa mansión ubicada en México.

“Yo podría llamarle renovada, no cambiada, sino renovada. Una Dania mejor, más madura”, dijo sobre lo que el público verá de ella en la “telenovela de la vida real”, como también es conocida esta experiencia.

Además de esto, prometió dar contenido en esta temporada que será bastante especial, pues reunirá a varios exhabitantes: “Mueble nunca me he considerado. Esta vez vengo acompañada, con unos personajes con los que estoy más familiarizada que con otros. Yo creo que verán diversión pura. Vengo a disfrutarlo, gozarlo, a jugar con la mente y el corazón”.

Chiky Bombom le preguntó sobre su situación sentimental y Dania Méndez dijo: “Soltera, pero más enfocada en el juego”.

En el programa hicieron la dinámica del posicionamiento y a Dania le mencionaron a varios famosos. A Nicky Chávez, por ejemplo, le dijo que no es rencorosa y que puede entender que es una niña caprichosa.

Acerca de Rey Grupero comentó: “Lo perdono, no lo juzgo, entiendo su locura. No soy rencorosa, pero si vuelve con la misma me va a encontrar”.

A Madison Anderson, quien ganó la temporada, no tuvo nada que decirle, pues considera que jugó bastante bien y por eso triunfó en el programa de telerrealidad.

En la entrevista también le preguntaron por Arturo Carmona, quien la pretendió en la casa, pero Dania Méndez tuvo una actitud evasiva y por eso solo se limitó a decir: “Que Dios lo bendiga”.

