Jennifer López roba miradas en el estreno de “Kiss of the Spider Woman” con un vestido de transparencias

La cantante y actriz Jennifer López acaparó miradas en el Sundance Film Festival durante su aparición para el estreno de la película “Kiss of the Spider Woman“, luciendo un impresionante vestido de transparencias que dejó a todos sin aliento y resaltó su curvilínea figura.

La “Diva del Bronx”, conocida por su impecable sentido de la moda, eligió para la ocasión un ajustado vestido largo color negro con transparencias, creación del reconocido diseñador Valdrin Sahiti. El diseño, que combina elegancia y sensualidad, incluye detalles de pedrería que forman una telaraña.

Jennifer López robó miradas con su atuendo. Crédito: Chris Pizzello/AP.

López complementó su look con joyas minimalistas de la firma Hassandazeh. Su cabello, recogido en un moño bajo con mechones sueltos enmarcando su rostro, añadía un toque de romanticismo al conjunto. El maquillaje, en tonos nude con un sutil smokey eye, realzaba sus rasgos naturales.

Jennifer López mantiene una envidiable figura a sus 55 años. Crédito: Chris Pizzello/AP.

JLo califica “Kiss Of The Spider Woman” como un sueño

“Bill Condon escribió un guion que, por vez primera en mi vida, mientras estaba en cama leyéndolo, comencé a pronunciarlo en voz alta, a leer las líneas, reírme y llorar. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Es lo que siempre quise hacer. Entré al cine por el musical “West Side Story”. Pensé que sería como Broadway”, reveló la estadounidense al portal Variety antes de la premier.

En “Kiss Of The Spider Woman”, Jennifer comparte créditos con el mexicano Diego Luna (quien no acudió al estreno en Park City) y el actor californiano Tonatiuh.

“Diego y yo estábamos en el set, bailando alrededor, cantando y mirándonos el uno al otro y era como si no quisiéramos hacer nada más que musicales. Diego dijo eso. Yo también: no quiero hacer nada más“, recordó.

Debido a que el Sundance Film Festival catapulta filmes hacia la temporada de premios, Jennifer López sabe que se hablará mucho de este proyecto.

“Por supuesto, amaría que obtuviera todo el reconocimiento que, creo, se merece“, dijo.

“Kiss Of The Spider Woman” está basada en el musical teatral del mismo nombre de 1992, que a su vez está inspirado en la novela del argentino Manuel Puig de 1976.

El musical teatral, que ganó siete premios Tony en 1993 cuando llegó a Broadway, ya tuvo una traslación a la gran pantalla, en 1985, dirigida por Héctor Babenco y estelarizada por William Hurt, Sonia Braga y Raúl Julia.

