Sospechosos de posesión de armas en El Bronx evitaron la prisión por programa de “desvío” de armas; ahora son acusados ​​de asesinato estilo ejecución

Dos sujetos de Mount Vernon tuvieron la suerte que después de ser capturados por cargos graves de posesión de armas en El Bronx, y fueron remitidos a un programa de “desvío de armas” en vez de enfrentar una pena seria en la cárcel.

Sin embargo, ahora se encuentran tras las rejas por cargos de asesinato en un tiroteo estilo ejecución, de acuerdo con las fuentes.

“Los fiscales están jugando con fuego, y tenemos a un hombre ejecutado”, expresó el domingo una fuente policial frustrada. “Es un agujero negro. Nadie puede entender lo que está pasando entre las comparecencias [del tribunal]”.

“Lo único de lo que hablan es de deshacerse de los casos”, agregó la fuente. “Estamos viendo esto en toda la ciudad. Ahora todos los distritos se han dado cuenta de este fraude de desvío de fondos”.

Amari Oneal y Ali Mohammed, los dos de 21 años, tuvieron problemas con la policía de Nueva York el 1 de agosto de 2023, cuando fueron arrestados por las autoridades cerca de un proyecto de viviendas en El Bronx y descubiertos con un alijo de armas cargadas.

De acuerdo con los registros judiciales, Oneal se encontraba tras el volante de un Volkswagen del año 2003 con las ventanas con tinta oscura y placas de matrícula de Nueva Jersey cuando los funcionarios vieron el automóvil en Concourse Village.

A simple vista, en el coche había una pistola Beretta illegal calibre 22 con un cargador de 13 balas y una Glock negra de 9 mm con un cargador de 22 balas, dice la denuncia penal.

Oneal, Mohammed y un tercer individuo, Amari Staggers, fueron acusados ​​de posesión ilegal de armas por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Pero cuando estaban en la corte, los casos rebotaron por varios meses antes de que a Mohammed y a Oneal se les brindaron programas alternativos a la prisión diseñados para sospechosos atrapados con armas ilegales, en un intento de encaminarlos por el buen camino y evitar la cárcel.

Los acuerdos alcanzados por los fiscales dicen que, Oneal se declaró culpable de intento de posesión de armas el 27 de junio y fue asignado al Programa de Prevención y Responsabilidad de Armas de Osborne de El Bronx.

Por otro lado, Mohammed recibió un acuerdo similar el 12 de septiembre y fue asignado a un programa parecido dirigido por la Fortune Society.

En los dos casos, ambos sospechosos enfrentaban dos años tras las rejas si no completaban el programa, y no lo hicieron, informó New York Post.

El 6 de enero, los dos delincuentes que formaban parte de un grupo que supuestamente le tendió una emboscada a David Smith en New Rochelle, en el condado de Westchester, y le dispararon hasta dejarlo sin vida, abriendo fuego seis veces contra la víctima tras permanecer en el piso herido de bala, de acuerdo con las denuncias penales presentadas por los fiscales.

Mohammed, Oneal y un tercer hombre, Marquis Williamson, fueron arrestados cerca de 49 Rhoda Quash Lane en New Rochelle, luego del tiroteo poco después de las 10:30 de la mañana, conforme con las denuncias presentadas por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester.

Otros dos sujetos, Tommy Guest y Anthony Webster, fueron acusados de robo en primer grado.

En un giro extraño, el mismo Smith tuvo problemas con la ley y enfrentó cargos por fraude grave en un caso no vinculado en Connecticut por presuntamente estafar a los choferes de DoorDash por casi $1 millón de dólares como parte de una estafa en todo Estados Unidos que duraba dos años, dicen los registros.

Smith debía comparecer ante la corte en Stamford dos días después de ser asesinado a tiros.

En una declaración de la semana pasada, un representante de la oficina del fiscal del distrito del Bronx expresó que el programa de desvío de armas ha tenido éxito en el pasado al separar a los sospechosos de armas de menor riesgo de cometer otros crímenes.

“Es indignante y una tragedia que Oneal y Mohammed supuestamente asesinaran a un joven justo cuando estaban comenzando programas de rehabilitación en el condado del Bronx”, dijo el vocero en un comunicado.

“Hemos logrado que 100 personas completen con éxito estos programas, que brindan la oportunidad de evitar antecedentes penales y recibir las herramientas para ser ciudadanos productivos y respetuosos de la ley”, dijo el portavoz.

“Cuando implementamos estos programas, comprendimos que habría riesgos, pero estamos combatiendo la violencia con armas de fuego desde todos los ángulos y con enfoques preventivos, además del procesamiento judicial”.

En una declaración luego del tiroteo mortal, la policía de New Rochelle índico que Smith fue asesinado después de una “disputa personal” por dinero, pero no está claro si el altercado estaba vinculada con la estafa de DoorDash.

Las autoridades dijeron que la víctima y sus supuestos asesinos “se conocían” entre sí, y la mayoría fueron capturados cerca del lugar de los hechos, un tercero posteriormente de que ingresara al hospital con una mano herida y otros dos días después.

Las fuentes policiales de la ciudad de Nueva York manifestaron que la muerte violenta de Smith podría haberse evitado si sus presuntos asesinos no hubieran tenido un respiro en sus casos de armas en 2023.

“Dos culpables, dos armas: es un caso muy presentable”, dijo la fuente. “Los fiscales ahora se guían por las soluciones o por las excusas. En este caso, se trata más de esto último”.

Sigue leyendo: