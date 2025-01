Actriz de “Gossip Girl” asegura que Blake Lively tenía actitudes “desagradables”

En medio de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la película “It Ends with Us”, ahora, una nueva controversia relacionada con el comportamiento de la actriz durante su participación en la serie “Gossip Girl”, acaba de salir a la luz.

Rossella Rago, quien trabajó como extra en la famosa serie y actualmente es la presentadora del canal de YouTube Cooking with Nonna, utilizó su cuenta de TikTok para compartir algunas anécdotas que, según ella, reflejan el lado menos amable de Lively.

De acuerdo con sus palabras, Blake, quien interpretó a la emblemática Serena Van der Woodsen, tenía actitudes “inapropiadas y desagradables” durante las grabaciones.

“Voy a dar fe de que Blake Lively es horrible. Siento romper la burbuja de muchos. Ella era una niña nepo y cuando tenía 19 años tenía a todo el mundo besando su trasero. Es muy difícil mantener la cabeza fría cuando pasa eso”.

“Creo que piensa que tiene derecho a comportarse exactamente como ella quiera”, continuó. “No podía soportar que a la gente no le gustara su persona y estaba todo el tiempo quedando como una estúpida” afirmó Rago.

La presentadora continuó relatando detalles más específicos de los incómodos momentos que vivió en el set de “Gossip Girl”.

“Blake eructaba y se tiraba flatulencias en medio del set, y cuando lo hacía, se comportaba como si todos tuviéramos suerte de estar oliendo lo que salía de ella. Era muy desagradable trabajar con ella. No sé de qué otra manera decirlo”, comentó. Además, Rago destacó que el comportamiento de la actriz empeoraba cuando no recibía la atención que esperaba: “Ella está acostumbrada a ser adorada y cuando no lo es, las cosas se vuelven difíciles”, agregó.

Uno de los aspectos más sorprendentes de sus declaraciones fue la revelación de que Blake Lively evitaba interactuar con los extras del programa y, según Rago, incluso les pedía a los directores que no hablaran ni se movieran mientras filmaban sus escenas.

Otra de las incómodas situaciones que se vivieron durante el rodaje ocurrió cuando la actriz terminó su relación con Leonardo DiCaprio en 2011 porque Blake “estaba de mal humor“.

Sin embargo, cuando la actriz de A simple favor comenzó su relación con Ryan Reynolds, la presentadora se percató que el actor la trataba con reverencias: “Él se inclinaba ante ella, y esa es la clase de persona que Blake espera que todos sean”, comentó.

Hace unas semanas, Lively demandó a Baldoni por acoso sexual en el set de “It Ends with Us”, película que los dos protagonizaron y que él, a su vez, dirigió y produjo. Según la actriz, su compañero exhibió un comportamiento “perturbador” y “poco profesional”. También aseguró que él y su equipo de relaciones públicas orquestaron una campaña de desprestigio contra ella.

Baldoni no solo negó las acusaciones, sino que presentó dos demandas. La primera por difamación contra el New York Times, en la que pide una indemnización de $250 millones de dólares, por considerar que el medio publicó la denuncia inicial de Lively con información supuestamente “seleccionada”. La segunda, contra la Lively, Reynolds y la agente de prensa de la pareja, Leslie Sloan, por difamación y extorsión.

Sigue leyendo: