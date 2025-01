Jennifer Lopez reveló que fue rechazada tras audicionar en varios musicales de Hollywood

La cantante y actriz Jennifer Lopez reveló que en el pasado audicionó para musicales famosos pero fue rechazada en varios de ellos.

Lopez participa en la película musical Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), la cual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2025 hace pocos días. En ese evento JLo se reveló a The Hollywood Reporter a cuáles audiciones de musicales había asistido en el pasado y en cuáles fue rechazada.

Lopez sorprendió al confesar que fue rechazada de importantes producciones cinematográficas musicales como Evita (1996), Chicago (2002) y Nine (2009).

“Estuve muy cerca en Nine”, dijo la cantante sobre su audición en el musical que contó con un elenco formado por Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Daniel Day-Lewis.

Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña) es una película musical en la que actúa Lopez junto con Diego Luna, cuya historia se desarrolla principalmente en una prisión argentina durante la Guerra Sucia (1976-1983).

En el Q&A después del estreno, Lopez relató cómo se enamoró del género musical en el cine. Según relató, su amor por este género fue cuando vio ‘West side story’ junto a su madre cuando era niña. “Es la razón por la que quise estar en este negocio. Mi mamá me sentaba frente al televisor y [West Side Story] aparecía una vez al año. Estaba hipnotizada y pensaba: ‘Eso es lo que quiero hacer’”,

En ‘Kiss of the Spider Woman’, película basada en el libro de Manuel Puig, Jennifer Lopez interpreta a una estrella pop llamada Ingrid Luna. Bill Condon, el director y guionista escribió el papel específicamente para Lopez. “Cuando me envió esto, casi no podía creerlo. Pensé: ‘¿Quiere que haga esto? ¿Quiere que cante?’”, dijo Lopez, según The Hollywood Reporter.

En la película JLo interpreta la canción “Never You”, una canción inédita escrita por los legendarios compositores John Kander y Fred Ebb.

Kander de 97 años acompañó a Lopez mientras grababa la canción en el estudio.

“¡Es mi canción favorita! Dios mío, es una canción tan hermosa. Él estaba en lágrimas mientras me escuchaba cantar. Yo no podía creer que estaba viviendo ese momento”, dijo la estrella.

