Las dos aerolíneas low cost que sumarán más vuelos en los Estados Unidos en 2025

Ahorrar dinero en boletos de avión reservando con aerolíneas de bajo costo es una opción cada vez más popular entre los viajeros, aunque la demanda de vuelos de primera clase sigue creciendo, muchas personas prefieren sacrificar ciertos lujos a cambio de tarifas más económicas.

Este es el caso de aerolíneas como Spirit y Frontier, pero también de Breeze Airways y Avelo Airlines, que han anunciado la incorporación de más vuelos en 2025 para satisfacer la creciente demanda.

Avelo: vuelos económicos pero con pocos lujos

Avelo Airlines, que comenzó a operar en 2021, ha llenado un vacío importante en el mercado de vuelos de bajo costo. La aerolínea ha logrado conectar ciudades más pequeñas de Estados Unidos con destinos más grandes, ocupando rutas que las aerolíneas principales abandonaron después de la pandemia de COVID-19. Aeropuertos como los de Knoxville, Tennessee; New Haven, Connecticut; y Traverse City, Michigan, se han beneficiado de sus vuelos.

Además de vuelos nacionales, Avelo también ofrece algunos servicios internacionales hacia el Caribe y México. La aerolínea tiene una política favorable en cuanto a cambios y cancelaciones, sin cargos adicionales por modificar o cancelar los vuelos.

Sin embargo, como es típico de las aerolíneas de bajo costo, Avelo cobra por servicios que suelen estar incluidos en otras aerolíneas. Estos incluyen el equipaje de mano, el equipaje facturado y la selección de asientos. Además, no se ofrece servicio de comida o bebida a bordo, ni entretenimiento, WiFi o enchufes.

Breeze Airways: más comodidad a bordo

Breeze Airways, otra aerolínea de bajo costo que ha ganado popularidad, también conecta ciudades pequeñas, pero ofrece una experiencia algo diferente. La aerolínea presenta tres niveles de servicio: Nice, Nicer y Nicest, lo que da a los pasajeros la opción de elegir un mayor nivel de comodidad.

Los viajeros con los niveles Nicer y Nicest disfrutan de ventajas como equipaje de mano gratuito, más maletas facturadas sin costo adicional y refrigerios gratis durante el vuelo. Además, Breeze ofrece WiFi a bordo: los pasajeros de Nice pueden acceder a él por $8, mientras que los viajeros de Nicer y Nicest pueden disfrutar de WiFi gratuito en muchos aviones de la flota.

En cuanto al entretenimiento, los pasajeros pueden ver películas y programas en streaming desde sus dispositivos personales, lo cual es una ventaja frente a Avelo, que no ofrece estas opciones.

Los viajeros opinan sobre Avelo

Las opiniones de los viajeros sobre Avelo son variadas. Muchos destacan la relación calidad-precio de la aerolínea, considerando que la falta de lujos no es un inconveniente cuando se busca ahorrar dinero. Un viajero entusiasta expresó en un foro de Reddit: “¡Avelo es el mejor! Nunca he tenido una mala experiencia, el personal es siempre amable y me ayudaron a reprogramar mi vuelo cuando se canceló debido al clima”.

Sin embargo, algunos usuarios no son tan optimistas. Una residente de Connecticut mencionó que, aunque la aerolínea ofrece un servicio adecuado, los vuelos más populares pueden generar congestión en los aeropuertos más pequeños.

Además, algunas críticas mencionan la falta de fiabilidad de la aerolínea, con pasajeros que se quejaron de cancelaciones de vuelos de último minuto sin previo aviso, lo que genera desconfianza, especialmente para aquellos con viajes urgentes.

Las opiniones sobre Breeze Airways

Por otro lado, los usuarios que han volado con Breeze Airways tienen generalmente una impresión positiva. Muchos comentan que la experiencia fue superior a la de otras aerolíneas de bajo costo como Spirit o Frontier.

“Volé con Breeze por primera vez y fue una experiencia sorprendentemente buena”, comentó un pasajero en Reddit, señalando que los vuelos fueron puntuales y los asientos ofrecieron más espacio que en otras aerolíneas económicas.

Sin embargo, algunos viajeros han mencionado que la limitada frecuencia de vuelos de Breeze puede ser un problema. Las aerolíneas de bajo costo suelen operar con menos vuelos durante la semana, lo que puede dificultar encontrar alternativas en caso de retrasos o cancelaciones.

