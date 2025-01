Director de ‘Emilia Pérez’ critica el idioma español: “es de pobres y migrantes”

La polémica en torno a la película ‘Emilia Pérez’ continúa. El director de la cinta, el francés Jacques Audiard, se refirió de manera despectiva al idioma español en una entrevista. Hace aproximadamente 5 meses el director francés ofreció una entrevista para el medio Konbini en donde aseguró que el español es un idioma de “pobres y migrantes”.

Audiard, nominado al Oscar por Emilia Pérez, ha sido fuertemente criticado por su trabajo en esta cinta cuya historia se desarrolla en México. La película protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez ha sido criticada por varias razones como el débil manejo del español de las protagonistas, que la película fue grabada en Francia y no en México y que la historia frivoliza temas sumamente delicados de la sociedad mexicana.

En medio de toda la controversia y las críticas que ha generado la cinta, en redes sociales revivieron una entrevista de Audiard en donde opina sobre el español.

“El español es un lenguaje de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes”, declaró el director de Emilia Pérez, al medio francés.

Esta opinión ha generado indignación en redes sociales y muchos usuarios han calificado sus palabras como despectivas hacia los hispanohablantes.

Audiard es el director de una de las cintas más nominadas en la historia de los Oscar. Emilia Pérez cuenta con 13 nominaciones, entre las que destaca ‘Mejor Película’, ‘Mejor Director’, Mejor Película Extranjera’, ‘Mejor Actriz’ y Mejor Actriz de Reparto.

La cinta aborda la historia de un narcotraficante mexicano que finge su muerte y hace la transición de género para convertirse en Emilia Pérez. La historia aborda problemáticas sociales mexicanas, como las desapariciones, pero desde una narrativa que, según la crítica, frivoliza uno de los problemas más delicados del país.

Además, el hecho de que parte de la película sea musical añade más elementos negativos a la película. Asimismo, para el elenco escogieron a actrices que no son mexicanas y, aunque tienen raíces latinas, no dominan bien el idioma español.

Ante la gran cantidad de críticas, Audiard pidió perdón a los mexicanos si hay cosas dentro de la cinta que le parecieron “escandalosas”. “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”, dijo en entrevista en la Ciudad de México.

“Yo lo que quisiera decirles, es que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas. El cine solamente plantea preguntas y tal vez las preguntas que está planteando Emilia son incorrectas. Tal vez. A mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso”, dijo.

