Chiquis Rivera habla de las deportaciones de migrantes: ‘Me duele el corazón’

Chiquis Rivera, cantante de música regional mexicana, ha lamentado la situación que se vive en los Estados Unidos por las deportaciones ordenadas por el presidente Donald Trump.

La hija de Jenni Rivera subió en su cuenta en Instagram un mensaje en el que pide que paren estas redadas en contra de los migrantes.

“Tengo horas sentada aquí en mi oficina, queriendo trabajar, necesito trabajar. Tengo muchas cosas que tengo que agendar y la verdad no he podido, no tengo mente, me duele el corazón, la cabeza de tanto pensar en la injusticia que está pasando en el mundo, en este país ahorita”, dijo al comienzo del material que subió.

El mensaje de Chiquis Rivera por deportaciones en Estados Unidos

Luego afirmó que su intención es ayudar a los migrantes, por ende ha compartido información sobre cómo actuar en estos casos, pero prometió que hará más.

“Hay emigrantes de todos lados, de todas partes del mundo, me refiero al ser humano que vino a este país buscando una mejor oportunidad, vida, y desafortunadamente ahorita este país, que se ha basado en ser el país de las oportunidades, ahorita no está mostrando eso”, dijo.

Chiquis Rivera dijo que se siente triste por las deportaciones, pues además ha hablado con migrantes que están preocupados por su destino en el país.

“Son personas trabajadoras que no han ido a trabajar en días, que no salen de la casa, que no han llevado a los niños a la escuela por miedo y aunque yo les quiera decir ‘no tengan miedo’, ¿cómo? No los culpo”, agregó.

La Abeja Reina, como también es conocida, dijo que le parte el alma ver cómo personas inocentes están sufriendo y viendo el miedo. “Dicen que están sacando a los inmigrantes criminales, que yo sí estoy de acuerdo con eso. Hay que sacar de aquí a las personas que cometieron un crimen, pero desafortunadamente se están llevando a las personas inocentes entre las patas”, destacó.

Muchos artistas han mostrado su apoyo a los migrantes afectados y aquellos que tienen temor, pues desde el pasado fin de semana se intensificaron las redadas en contra de personas que luego son deportadas a sus países.

