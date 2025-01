Serie del Caribe 2025: formato, calendario y equipos participantes

La mesa está servida para dar inicio a una nueva edición de la Serie del Caribe. En esta ocasión el evento se llevará a cabo en el Estadio Nido de los Águilas en la ciudad de Mexicali en Mexico del 31 de enero al 7 de febrero de 2025.

Esta será la edición número 67 del máximo torneo de béisbol del caribe. El cual en un principio se llevaría a cabo en Puerto Rico, pero tras la inclusión de Miami como sede en 2024; el calendario se modificó para que México sea el anfitrión en 2025.

Equipos participantes en la Serie del Caribe 2025

Como es de costumbre la Serie del Caribe contará con los campeones del Caribe. Venezuela con los Cardenales de Lara, Puerto Rico con los Indios de Mayagüez, República Dominicana con los Leones del Escogido, México con los Charros de Jalisco y por primera vez en la historia del torneo se contará con la presencia de un equipo invitado.

Se trata de Japan Breezer, un combinado entre la Japan Independent Baseball League, la Nippon Professional Baseball y la Japan Enterprise Baseball League. Los cuales representarán a Japón en la Serie del Caribe.

República Dominicana fue campeón de la Serie del Caribe en 2023. Crédito: AP

Formato de la Serie del Caribe 2025

En esta Serie del Caribe 2025 se utilizará el tradicional formato de todos contra todos a una sola vuelta. Luego de esta ronda los cuatro equipos mejor posicionados en la tabla disputarán una semifinales en las cuales el primero enfrentará al último y el tercero irá ante el cuarto.

Los perdedores de estas dos semifinales irán a un último juego por el tercer y cuarto lugar del torneo. Mientras que los ganadores se enfrentarán en un juego por el título. En total la Serie del Caribe 2025 tendrá 14 encuentros.

Calendario de la Serie del Caribe 2025

Viernes 31 de enero

Puerto Rico vs. México 11:00 PM ET

Venezuela vs. República Dominicana 4:30 PM ET

Sábado, 1 de febrero

República Dominicana vs. Japón 3:50 PM ET

México vs. Venezuela 8:50 PM ET

Domingo, 2 de febrero

Japón vs. Puerto Rico 3:50 PM ET

República Dominicana vs México 8:50 PM ET

Lunes, 3 de febrero

Venezuela vs Puerto Rico 3:00 PM ET

México vs Japón 8:00 PM ET

Martes, 4 de febrero

Puerto Rico vs Dominicana 5:00 PM ET

Japón vs Venezuela 10:00 PM ET

Semifinales

Miércoles, 5 de febrero

Semifinales #2 5:00 PM ET

Semifinales #1 10:00 PM ET

Tercer lugar

Jueves, 6 de febrero

Juego de Tercer Lugar 10:00 PM ET

Final

Viernes, 7 de febrero

JUEGO FINAL 10:00 PM ET

¿Dónde ver la Serie del Caribe 2025 en EE.UU.?

La transmisión de la Serie del Caribe 2025 será por ESPN Deportes y ESPN+ en Estados Unidos

Sigue leyendo:

Dominicano Elly De La Cruz protagoniza portada del MLB The Show 25

Venezolano Elías Díaz acuerda con San Diego Padres por 3.5 millones de dólares

Dominicano Luis Gil cuenta como Gerrit Cole fue clave para ganar el Novato del Año