Addis Tuñón afirma que esposo de Maribel le fue infiel

Un caso reciente que ha capturado la atención es la supuesta crisis matrimonial de Maribel Guardia. En una entrevista para el canal de YouTube ‘Vaya vaya’, la presentadora Addis Tuñón recordó una situación delicada en la que se vio involucrada, relacionada con rumores de infidelidad en la unión de la actriz y cómo esta situación la afectó personalmente.

La conductora rememoró un episodio en el que se discutió sobre una presunta infidelidad de Marco Chacón, el esposo de Maribel. Addis reveló que, en aquel entonces, se vio en la obligación de señalar que Maribel había forzado a su nuera a mentir acerca de su situación conyugal.

“Fue en lo único que yo fui frontal con el personaje de Maribel Guardia, porque no se lo he dicho en persona, pero sí lo planteé y lo único que puedo decir es que ella me mintió. Hizo que mintiera mi sobrina, sino que no se detuvo en que su nuera pusiera en ese nivel a su mamá. No le importó que yo, que acababa de volverme mamá, me quedara sin trabajo”, expresó a ‘Vaya Vaya’.

La presentadora destacó que, a pesar de las dificultades que esta situación le generó, no guarda rencor hacia Maribel. No obstante, reconoció que las repercusiones de haber abordado este delicado tema le causaron varios problemas, llegando incluso a desmentidos por parte de sus propias fuentes.

“Un año y dos meses después, queda claro que yo no mentí, que mi fuente no me falló y que fue una manipulación de la verdad para mantener las apariencias. No me gusta el que se hable de infidelidades, que, por cierto, ya vi las pruebas“, añadió.

A lo largo de la conversación, la presentadora también enfatizó que, a pesar de las confusiones y desmentidos que surgieron en su momento, las acusaciones de infidelidad no eran infundadas. Recientemente, la conductora confesó que había tenido acceso a pruebas que respaldaban sus afirmaciones sobre la supuesta infidelidad de Marco Chacón.

Esta revelación valida sus comentarios anteriores y suscita preguntas sobre la ética periodística y la responsabilidad que tienen tanto los medios como los individuos al abordar temas tan personales en la vida de otros.

