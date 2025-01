Bis la Medium vaticinó el sexo del bebé de Francisca

Francisca anunció este 31 de enero que está en la espera de un nuevo hijo. La noticia ha llenado de emoción a sus compañeros de Despierta América y a la fanaticada de la conductora de televisión.

Poco después de que anunciaran que la ganadora de Nuestra Belleza Latina está en la dulce espera, compartieron un video de Bis la Medium, quien hace unos meses predecía que será mamá de una niña.

“Ella es la que va a ser la próxima mamá de una niña. Ella, peludita así como ella”, dijo en ese momento, ante la cara de sorpresa de Francisca, quien no creía lo que le dijeron.

En la descripción de la publicación, Bis la Medium añadió: “¡Predicción cumplida! Como les dije hace unos meses en mi casa Despierta América, Francisca tendría otro bebé… ¡Y hoy lo anuncia con mucha alegría! Felicidades @francisca 🎉 Que esta nueva bendición llene tu hogar de amor y felicidad”.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a esta predicción con mensajes como: “Lo viste antes que nadie, tus ojos son luces que ayudan a los demás. Dios te bendiga siempre predicción cumplida”, “Ay, sí, me acuerdo de eso cuando usted lo dijo felicidades para Francisca en hora buena que Dios le mande esa niña”.

Otros escribieron: “¡Amén! ¡Claro que así fue su predicción! Congratulations Francisca un hijo es la mayor bendición que puede recibir una mujer”.

Este viernes compartieron la noticia en el programa de entretenimiento y la emoción fue muy grande en el show. “Estamos muy contentos. Vamos a tener un tercer hijo, me siento muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera. Siempre quise tener una familia grande con un hombre que me quiere, que me cuida y que me valora en un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, dijo la famosa.

Además de esto, bromeó: “¡Estoy feliz! Este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”.

Sigue leyendo:

· Clarissa Molina y Francisca hablan de su supuesta rivalidad

· El antes y después de Francisca, presentadora de Despierta América

· Francisca contó un ataque que tuvo estando embarazada