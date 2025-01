Christian Nodal estrena canción dedicada a su hija Inti en su “Pal’ Cora EP.02”

El cantante mexicano Christian Nodal estrenó nuevo EP titulado “Pal’ Cora EP.02″, una producción que incluye un tema dedicado a su hija Inti.

La canción se llama ‘Contigo al cielo’, un tema que Nodal dedicó a su hija fruto de su relación con la cantante argentina Cazzu. Tras el estreno de “Pal’ Cora EP.02″ en redes sociales revivieron una entrevista de Nodal que ofreció en junio de 2024 donde adelantó detalles de su EP.

Nodal participó en una entrevista con el locutor Andrés Salazar, “El Topo”, y aseguró que esa canción estaba dedicada a su hija, según reseña Infobae.

“Hay una que se llama ‘Contigo al cielo’, que me encanta porque se la dediqué a Inti”, dijo Nodal en la entrevista que ofreció en aquel momento.

El artista se refirió a la importancia que tiene su hija para él y el compromiso que tiene con ella como padre. “Como papá se siente el compromiso más grande en la vida el ver esos ojitos, verte proyectado en ese ser humano es el sentimiento más precioso. Ya dice ‘papá’, ‘mamá’… ya dice ’hola’ con la manita”, comentó.

Estas declaraciones ocurrieron poco antes de que el cantante confirmara su relación con Ángela Aguilar, tras pocos días de haber roto con Cazzu.

“Me gané la lotería. Y no tuve que jugarla. Le diste luz a mi vida. Y ya nada va a apagarla.Porque contigo me dieron. Algo que no tiene precio, mamá. Será que se confundieron. Y lo que me tocaba dieron de más. Y si me cierran el cielo. Te lo juro, no me voy a enojar. Porque ya lo tengo aquí. Aquí junto a ti”, dice parte de la canción.

A un día de su estreno ‘Contigo al cielo’ ya suma más de 70 mil reproducciones en YouTube. El EP titulado “Pal’ Cora EP.02″ cuenta con seis canciones entre las que se encuentra ‘A solas con la botella’, ‘Contigo al cielo’, ‘El retrovisor’, ‘Bésame ya’, entre otros temas.

Sigue leyendo:

Cazzu estrena sus canción ‘Dolce’: ¿Una indirecta para Nodal?

Ángela Aguilar casi abandonó una entrevista tras incómoda pregunta sobre Cazzu y Nodal

Mujer dice estar embarazada de Nodal y envía mensaje a Pepe Aguilar