Cazzu estrena sus canción ‘Dolce’: ¿Una indirecta para Nodal?

La cantante argentina Cazzu debutó en el género de corridos tumbados con su nueva canción ‘DOLCE’, un tema que estrenó este 22 de enero y que en redes sociales han especulado que se trata de una indirecta en contra de su exnovio Christian Nodal.

A principios de mes, Cazzu estrenó la canción ‘La Cueva’, una canción melancólica con la que marcó su regreso a la música tras su polémica ruptura con Nodal, quien actualmente está casado con Ángela Aguilar.

Ahora la cantante lanzó una canción inspirada en la música regional mexicana, el mismo género que canta su exnovio y padre de su hija Inti, cuya relación no acabó en los mejores términos.

‘Dolce’ marca el debut de Cazzu en la música regional mexicana y demuestra su versatilidad al cantar en un género diferente al trap, con el cual saltó a la fama. Además de su ritmo, este nuevo tema tiene una letra cargada de fuertes mensajes que, aunque no menciona directamente a Christian Nodal, en redes sociales interpretaron estos mensajes como una tiradera a su exnovio.

La canción inicia con una estrofa en la que afirma que se marchará, pero antes de irse promete vengarse.

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad.Ojalá te dure eso de aparentar. Mujeres bonitas, ninguna real. Como yo, que contigo estaba a morir y a matar. Dudo que una así te vuelvas a encontrar. Me voy, pero antes me voy a vengar”, dice.

Otro de los mensajes de la letra de la canción que los fans tomaron como una indirecta para Christian Nodal fue la parte que dice: “Y voy a salir por la noche. A ponerme ese vestido Dolce. Que ya sabes, me queda tan bien. Con еl mismo que te enamoré”.

Según los usuarios de redes sociales, esta puede ser una referencia al vestido Dolce/Gabanna de color rojo que Cazzu usó en los Latin Grammy 2023, a donde asistió junto a Christian Nodal después de dar a luz a su hija. En el videoclip de Dolce, se ve a Cazzu usar un vestido muy similar y en el mismo color.

Hasta el momento Cazzu no ha confirmado si sus dos últimas canciones son dedicadas a su expareja Christian Nodal. Lo cierto es que después de estar envuelta en una gran polémica, Cazzu regresa con fuerza a la música y lo hace con dos temas con los que salió de su zona de confort y abrió su corazón.

