Karla Sofía Gascón borra su cuenta de X tras fuertes críticas

La actriz española Karla Sofía Gascón decidió eliminar su cuenta de X, antes Twitter, debido a la ola de crìticas que ha recibido en redes sociales. Durante las últimas horas los usuarios de X han retomado publicaciones antiguas de la actriz en las que critica a la Academia, hace comentarios en contra de los musulmanes en España e incluso en contra de su compañera de elenco de ‘Emilia Pérez’, Selena Gómez.

Karla Sofía Gascón se disculpó por los comentarios que hizo en el pasado y dijo que estaba “profundamente arrepentida” por cualquier “herida” y “dolor” que pudiera haber causado en los tuits que hizo en X.

Sin embargo, las críticas han superado la capacidad de tolerancia de la artista quien publicó un comunicado anunciando que cerrará su cuenta de X. La actriz aseguró que esta “campaña de odio” en su contra ha afectado a su familia. Incluso dijo que ha recibido amenazas de muerte.

“Lo siento, pero no puedo seguir consintiendo que esta campaña de odio y desinformación afecte más ni a mi familia ni a mí, así que a petición de ellas cierro mi cuenta en X. Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación”, comenzó diciendo la actriz en su escrito.

Asimismo dice que se ha caracterizado por defender a todas las minorías. Sin embargo, reconoce que sus palabras puede que no sean las correctas.

“Jamás me escucharán apoyar una guerra, una injusticia, el extremismo o aplaudir a nadie que oprima a otros seres humanos. Quizá mis palabras no sean las correctas, muchas veces por desconocimiento o por pura equivocación, vuelvo a pedir perdón si alguien se ha sentido ofendido alguna vez o en el futuro”, dijo.

Karla Sofìa Gascón aseguró que no es responsable de la manera en la que sacan de contexto o manipulan sus palabras.

“Soy un ser humano que también cometió, comete y cometerá errores de los cuales aprenderé, no soy perfecta. Sacar de contexto o manipular mis palabras para hacerme daño es algo de lo que yo no soy responsable. Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás dicen que digo o de lo que los demás interpreten de lo que yo digo”, dijo.

La actriz continuó su escrito diciendo: “Espero tener la oportunidad de dar una explicación más extensa en algún momento. Discúlpenme porque no paro de ir de un lado al otro y no puedo estar respondiendo a cada cosa que sacan para intentar hundirme. Pero si lo desean pueden seguir atacándome como si yo fuera la responsable del hambre y las guerras en el mundo. Pido de nuevo perdón si alguna vez en mi vida he ofendido a alguien con mis palabras”

En redes sociales revivieron una publicaciòn de Gascón de 2021 ‘en la que critica a los Oscar. “Cada vez más, los #Oscars parecen una ceremonia para películas independientes y de protesta, no sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso, una gala muy, muy fea”.

