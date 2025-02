NBA: Investigan a Terry Rozier por supuestas apuestas ilegales

El basquetbolista estadounidense del Heat de Miami Terry Rozier, está bajo las investigaciones federales que atienden el caso de posibles apuestas ilegales sobre un partido del pasado 2023 cuando aún era elemento de los Charlotte Hornets.

El escolta no está acusado de cometer algún delito, además, el portavoz de la NBA Mike Bass, aseguró que el asunto fue investigado en su momento y no se encontró ninguna irregularidad.

El Heat no se ha proclamado al respecto y prefirió alinearse al comunicado de la NBA, por parte del jugador, su abogado fue quien aseguró que su cliente se mantiene al tanto del curso de la investigación y confían que la resolución gubernamental coincida con el veredicto de la investigación de la liga en el 2023.

Investigación contra Terry Rozier

El partido que está siendo investigado se refiere al duelo de los Hornets frente a los New Orleans Pelicans, en el que Rozier solo jugó nueve minutos y no regresó por el resto del partido y de la temporada, a ocho partidos restantes que tenía su equipo pues no disputaban lugar para playoffs.

Los pocos minutos que tuvo el escolta levantaron el enojo de muchos apostadores que argumentaron que algo raro sucedía pues las estadísticas del jugador habían quedado muy por debajo de lo esperado para ese partido, respecto a lo normal.

El caso de Jontay Porter, sienta un antecedente pues el jugador fue señalado en incurrir en conductas irregulares y tras una meticulosa investigación, la NBA prohibió a Porter jugar de por vida al jugador por considerar que sí fue participe de las apuestas ilegales.

Sin cargos

“En marzo de 2023, la NBA recibió el aviso de una actividad inusual vinculada con la actuación de Terry Rozier en un partido entre Charlotte y New Orleans. La liga realizó una investigación y no encontró una violación de las reglas de la NBA. Nos hemos enterado de una investigación de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York relacionada con este tema y estamos colaborando”, dijo el portavoz de la NBA Mike Bass.

“Sabemos de la investigación de la NBA en 2023 que determinó que no había absolutamente ninguna mala conducta del señor Rozier y estamos convencidos de que la investigación del gobierno que se está llevando a cabo llegará exactamente a la misma conclusión”, afirmó Jim Trusty, abogado de Rozier.

