Trump revocará definitivamente el TPS para los venezolanos

El Gobierno de Donald Trump revocará el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para 300.000 venezolanos en Estados Unidos, dejando a estos migrantes sin protección contra la deportación en un plazo de 60 días tras la publicación oficial de la orden, publicó The New York Times.

El medio reveló la información este domingo, citando un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que aún no se ha hecho público.

La orden del DHS, firmada por la secretaria Kristi Noem, argumenta que la revisión de las “condiciones del país” determinó que el TPS es “contrario” al “interés nacional de EE.UU.”.

Actualmente, más de 600.000 venezolanos residen y trabajan legalmente en el país bajo este programa, cuya vigencia estaba asegurada hasta el 10 de septiembre de 2025.

La semana pasada, la administración Trump ya había revocado una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que había sido aprobada en los últimos meses del mandato de Joe Biden.

Sin embargo, The New York Times señala que alrededor de 250.000 venezolanos que mantienen el estatus hasta septiembre de 2025 no serán afectados por esta nueva medida.

La decisión llega días después de que Venezuela aceptara recibir a sus ciudadanos deportados desde EE.UU., según anunció Trump. Para concretar ese acuerdo, el enviado especial de su administración, Ric Grenell, viajó recientemente a Caracas y sostuvo una reunión con Nicolás Maduro, a quien Washington no reconoce como presidente.

El sábado, el presidente estadounidense declaró en su cuenta de Truth Social que Venezuela aceptó recibir a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular.

“Es muy bueno tener a los rehenes de Venezuela de regreso en casa. Es importante señalar que Venezuela aceptó recibir a todos los extranjeros ilegales de su país, incluidos los miembros del Tren de Aragua”, escribió Trump.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Enviado de Trump se reunió con Maduro: le exigió aceptar deportados y liberar a estadounidenses

• Donald Trump asegura que Maduro aceptó recibir a miembros del Tren de Aragua

• Venezuela libera a seis estadounidenses y Donald Trump lo celebra