Luis Enrique se defiende tras ser acusado de robar en casa de Silvia Pinal

Luego de la pérdida de su madre, la icónica actriz Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán ha enfrentado una serie de acusaciones públicas que lo señalan como presunto responsable del saqueo registrado en la casa de la fallecida. No obstante, él ha ejercido su derecho de réplica para aclarar que no tiene ninguna relación con los hechos y así desmentir las versiones que lo han señalado como culpable.

En una conversación íntima y emotiva, Luis Enrique compartió su sentir ante esta difícil situación: “No es extraño que, por ser una familia pública, estemos en el escrutinio y se nos inventen muchas cosas. Dentro de la casa de mi madre ha habido muchos empleados que, por alguna razón u otra, han hecho muchas declaraciones anónimas en las que me han querido involucrar”, reveló TVNotas.

Ante esto, Guzmán decidió agregar que: “No he sacado nada de la casa de mi mamá. No sé por qué esas personas quieren que yo sea chivo expiatorio. Están las pruebas de qué cuidadoras y exempleados de la casa se han llevado muchas cosas. Hay un inventario en donde todo está reflejado. Qué necesidad tendría yo de robar. Cuento con las propiedades que me dejó mi madre desde hace muchos años”, agregó.

El hijo de Silvia Pinal también hizo un llamado a la prensa y al público en general para que eviten especulaciones y se basen en hechos concretos. Además, explicó las cosas que se han perdido: “Hasta donde yo sé, son joyas, cosas de la sala, figuras de marfil. Lo que tiene que estar de valor está. Me consta, porque está en el inventario. La pintura de Diego Rivera se la llevó mi hermana Alejandra y, en vida, mi mamá se la regaló. En la lectura del testamento también se menciona”, expresó.

Por su parte, las autoridades ya han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del saqueo. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia que vincule a Luis Enrique Guzmán con el delito. Mientras tanto, él continúa lidiando con su duelo y preparándose para honrar a su madre en los homenajes que se llevarán a cabo en los próximos días.

