Viuda de Julián Figueroa dice que él no dejó testamento

Imelda Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa y nuera de Maribel Guardia, compartió detalles personales sobre su vida tras la pérdida de su esposo en medio del debate legal con su suegra. La charla, concedida a su tía, la periodista Addis Tuñón, abordó temas sensibles como la ausencia de un testamento por parte de su expareja y las decisiones que tomó respecto a la herencia.

La nuera de Maribel confirmó que Julián Figueroa no dejó testamento al momento de su fallecimiento, ocurrido en abril de 2023. Esta situación, que suele generar complicaciones legales en casos similares, llevó a Imelda a tomar una decisión que refleja su integridad y respeto hacia la familia Figueroa. Aunque podría haberse declarado como heredera junto a su hijo, José Julián, decidió no hacerlo.

En sus propias palabras, Imelda explicó: “Él no tuvo testamento. Yo en algún momento pude haberme puesto como heredera con José Julián, pero bueno, estuve solamente 10 años con él y pensé ‘soy joven puedo hacer muchas cosas’ pero no quería que pensaran que yo me casé para ver qué onda con eso; En algún punto dije: que se herede a José Julián”, le dijo en exclusiva a Addis Tuñón.

Además, Imelda dejó en claro que su prioridad siempre ha sido el bienestar de su hijo, José Julián. “Yo no sé de propiedades, de dinero, yo no sé nada de eso, tal vez Julián no dejó nada para mí ni para su hijo”, siguió diciendo sobre el tema de la herencia que no dejó organizada el cantante. Esta postura ha sido bien recibida por quienes conocen de cerca la situación, ya que refleja su compromiso con por su pequeño.

La entrevista también permitió a Imelda compartir cómo ha enfrentado el duelo y cómo ha encontrado fuerzas para seguir adelante. Aunque el proceso no ha sido fácil, ha logrado mantenerse firme, enfocada en criar a su hijo (pese a la situación con Guardia) y honrar la memoria de Julián, pese a que ya sostiene una relación amorosa.

Esta conversación con Addis Tuñón arroja luz sobre aspectos legales y personales tras el fallecimiento de Julián Figueroa y muestra el lado humano de una mujer que, pese a las dificultades, ha optado por actuar con dignidad y respeto.

