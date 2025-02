¿Antojos nocturnos? 7 alimentos que no afectan la dieta

Tomar un refrigerio por la noche para saciar el hambre es posible tomando algunas previsiones, entre ellas que tenga menos de 340 calorías y que no sean dulces, alimentos fritos sino refrigerios saludables.

Los expertos Very Well Health aseguran que es posible consumir refrigerios por la noche que no afecten ni la salud ni tu peso, entre ellos cuentan los frutos secos, cereales integrales, frutos como las vallas, yogur griego y palomitas de maíz.

Basados en investigaciones advierten que la calidad del refrigerio y el tamaño de las porciones son claves para no afectar la salud ni el aumento de peso.

Sostienen que cuando se come un alimento rico en nutrientes con menos de 340 calorías, antes de acostarse no tiene un impacto en enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer.

7 alimentos para comer antes de acostarse

Es entonces cuando hacen una serie de recomendaciones para aliviar el hambre a las altas horas de la noche, sin provocar así es estomacal ni picos de azúcar en sangre.

Se trata de alimentos ricos en nutrientes y compuestos como la melatonina y el triptófano que además ayudan a dormir mejor. A continuación una lista de siete alimentos que puedes consumir en la noche para saciar el hambre y que promueven el descanso.

1. Jugo de cereza ácida: puede ayudar a mejorar el sueño en personas con insomnio, ya que es rico en melatonina, así como compuestos, como la procianidina B-2 que ayuda aumentar los niveles de triptófano, compuestos que son promotores del sueño.

2. Batido: elaborado a base de leche descremada, plátanos, avena, mantequilla de nueces y canela ayuda a promover el sueño por ser rico en fibra, calcio y triptófano, además la canela ayuda a calentar el cuerpo.

3. Sándwich de pavo: otro ingrediente con triptófano, que como hemos mencionado, ayuda a promover el sueño, es la carne de pavo. Un bocadillo nocturno que combine el pavo con el pan integral combinado con mayonesa saludable elaborada con aceite de oliva aporta grasas saludables con efecto saciante. Los expertos de Very Well Health recomiendan consumir una porción pequeña para evitar quedar muy lleno.

4. Avena: rica en melatonina y rica en fibra y magnesio, por lo que un planto de avena caliente se convierte en una deliciosa comida reconfortante antes de acostarse. Esto se debe a que la avena contiene magnesio, un mineral que mejora el sueño, ya que aumenta la melatonina y la disminución del cortisol, la hormona del estrés.

5 Tostada de aguacate: el aguacate es un alimento saludable, por su alto nivel nutricional que aporta grasas saludables. Las tostadas combinan la fibra del pan y las grasas del aguacate para generar sensación de saciedad y ayudar a nivelar los niveles de azúcar en sangre.

La evidencia científica respalda que el consumo regular de aguacate puede mejorar la calidad de la dieta, la salud del sueño y los lípidos en sangre (colesterol y triglicéridos).

6. Nueces: los frutos secos tienen un alto valor nutricional, por lo que son considerados alimentos saludables con probadas propiedades para mejorar la salud cardiovascular. Son una de las mejores fuentes vegetales de melatonina, la llamada hormona del sueño, entre ellos: almendras, castañas, avellanas, pistachos y nueces.

Las nueces crudas tienden a tener un mayor contenido de melatonina que sus contrapartes tostadas. 4

Estos pequeños frutos son ricos en fibra, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. También son altamente calóricos, por lo que se deben comer con moderación, aunque generan sensaciones de saciedad y retardan la aparición del hambre.

7. Huevos: es un alimento rico en proteína fácil de preparar con un elevado aporte de melatonina y triptófano que ayudan a mejorar los niveles de sueño. “El triptófano es un aminoácido esencial que ayuda al cuerpo a producir serotonina (conocida como la “hormona del bienestar”) y melatonina, que favorece el sueño”, cita la publicación.

