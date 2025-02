VIDEO: Anitta se enoja durante concierto y lanza micrófonos a su equipo

La cantante Anitta se encuentra en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz una serie de imágenes y videos que se han hecho virales en las últimas horas.

Durante un concierto en su país natal, la brasileña mostró una reacción que sorprendió bastante debido a que en las grabaciones se puede ver a Anitta visiblemente molesta, arrojando micrófonos al escenario durante su presentación.

Todo ocurrió en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, donde durante su show, Anitta tuvo un fallo con los micrófonos, lo que provocó que su voz no se oyera adecuadamente, generando una evidente frustración en la artista. A medida que los problemas persistían, la intérprete no dudó en mostrar su descontento y, en varias ocasiones arrojó los micrófonos defectuosos hacia el escenario.

Como era de esperase, los videos y fotos de este momento se esparcieron rápidamente a través de las redes sociales, generando una ola de reacciones.

Mientras algunos criticaron la actitud de Anitta con su equipo de trabajo, muchos otros salieron en su defensa argumentando que no puede ofrecer un buen show si no cuenta con el equipo adecuado.

“Le dieron 4 micrófonos inservibles, qué horror“, “Se molestó con justa razón“, “Eso demuestra que ella canta en vivo“, “No es nada gracioso, si así trata a su equipo, no me imagino a otras personas”, “No debió aventárselos, a veces el audio falla y no es culpa de la gente”, fueron algunos de los comentarios a favor y en contra.

A pesar de lo viral de las imágenes, hasta el momento la cantante no ha emitido un comunicado o comentario sobre el tema.

Anitta, quien es conocida por su energía y profesionalismo, había estado muy comprometida con ofrecer una experiencia inolvidable para sus admiradores, sin embargo, ese fallo técnico empañó su presentación.

Mientras tanto, el apoyo de sus fans sigue siendo inquebrantable, y muchos consideran que este tipo de situaciones solo refuerzan la imagen de Anitta como una artista auténtica y comprometida con su trabajo, que no duda en exigir lo mejor para su público.

Cabe mencionar que Anitta estrenó hace unas horas el video de su nuevo sencillo, titulado “Romeo”.

