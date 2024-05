Anitta asegura que recuperó su salud y felicidad gracias a la energía kundalini

Aunque en 2022, a nivel profesional, Anitta se encontraba gozando uno de sus puntos más altos de popularidad, en el terreno personal, fue uno de los peores años para la cantante en cuestiones de salud física y mental.

“Mis prioridades eran: éxito, dinero, poder, ser más conocida, más famosa”, reconoció la brasileña en una reciente entrevista con Thais Galassi, la mujer que le ayudó a recuperar el equilibrio en su vida.

La interprete reveló que en aquella época estaba estresada las 24 horas de día y eventualmente su cuerpo no pudo más. Anitta tuvo que ser hospitalizada de urgencia durante la gira que realizaba por Europa, debido a una serie de malestares a los que los médicos no encontraban explicación.

“Estuve mucho tiempo en el hospital, y era algo que nadie podía explicar qué era. No lo sé. Hablo tanto porque no sé cómo explicar lo que tuve. Me hicieron pruebas de cáncer, esto, aquello, y no hubo una respuesta. Estaba en muy mal estado, no podía subir al segundo piso de mi casa. Realmente me faltaba energía vital”, contó.

Ante la falta de soluciones por parte de la medicina convencional, Anitta decidió recurrir a terapias alternativas en busca de ayuda, y así fue como descubrió la energía kundalini y las sesiones de activación a las que ahora recurre frecuentemente para limpiarse energéticamente y aprender a perdonar, pedir perdón y ver sus errores.

Gracias al cambio en su rutina, hoy en día sus prioridades son sentirse bien con ella misma y enviar buenas vibraciones a quienes la rodean.

“Se trata de introducir el kundalini en tu vida y comprender qué actitudes de mi vida influyen para que mi espiritualidad no funcione como a mí me gustaría. Cuando me di cuenta de que tenía que desempeñar mi papel, todo cambió. Hay una cosa que la gente dice: ‘Alguien me está saboteando’. Todo eso es cierto, pero también influye la frecuencia en la que entras tú misma”, aseguró.

