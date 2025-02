Lo nuevo y lo viejo de los sabores de Delhi se juntan

Los sabores del Viejo Delhi y el Nuevo Delhi encontraron un punto de reunión en el corazón de Times Square, donde el restaurante Dilli Dilli abrió recientemente sus puertas para ofrecer un paseo por la variada e histórica gastronomía de la capital de la India.

El lugar está dirigido por el Chef Gaurav Anand, quien representa las bulliciosas calles de Nueva Delhi y es conocido por su estilo contemporáneo e innovador en otros aclamados restaurantes en Nueva York, como Bhatti Indian Grill, Baazi y Moti Mahal Delux, reconocido con dos estrellas por The New York Times. Lo acompaña el Chef Vipul Gupta, quien trae las recetas del Viejo Delhi y es más arraigado en la tradición culinaria, luego de formarse en los prestigiosos restaurantes del hotel ITC en India—Bukhara (World’s 50 Best) y Dum Pukht (Asia’s 50 Best)—y fue chef de marca de Annamaya Delhi, reconocido con el premio Top 50 Best Restaurant por Condé Nast Traveller.

“Juntos decidimos crear este concepto único para ofrecer auténtica comida de Delhi. La de la era antigua, de la época de los emperadores, y la de luego de la independencia, cuando los refugiados trajeron sus culturas y cambiaron nuestra gastronomía. Eso es lo que estamos tratando de mostrar”, cuenta el chef Gupta sobre el local, bautizado con el antiguo nombre de New Delhi.

La comida es una excelente muestra de los mejores sabores de la India./Cortesía

Con eso en mente, el menú está dividido en dos secciones: Viejo Delhi, con platos inspirados en la Era de Shahjahanabad y creados por el Chef Gupta, y Nuevo Delhi, con influencias de la Era de los Refugiados, ejecutados por el Chef Anand.

Entre los platos inspirados en los sabores del Viejo Delhi resaltan el Natraj Bhalla, buñuelos de lenteja con yogur dulce, masala negro y tiras de papdi; el Wengers Shammi Kabab, croquetas de cabra con masala mezclada y mayonesa picante, el Seekh Mirza Ghalib, kebab de paleta de cordero picado con kasoori methi y chutney de semillas de granada; y Dal Maurya, lentejas negras cocidas a fuego lento con crema fresca.

“Nuestro paneer es algo que todos deben probar porque lo hacemos con leche de búfalo, que es muy suave y cremosa, como se prepara originalmente en India pero que no es común en Estados Unidos”, explica el chef Gupta. “También recomiendo nuestro Kwality Channa Bhatura, que son garbanzos con masala de especias mezcladas, acompañado de bhatura esponjoso y encurtido de zanahoria, además de nuestro pollo Koyla y el National Mutton Curry, hecho con carne de cabra de primera calidad. Es increíble, y a la gente le encanta”.

Muestra del Gilafi Paneer de Dilli Dilli./Cortesía

En cuanto a los platos influenciados por la esencia de Nuevo Delhi se incluyen el Dehlavi Chicken Biryani, pollo estofado con arroz basmati y yogur burrani; el Bhindi Jahapanah, frituras de okra con relish de cebolla picante y cacahuetes tostados; el Sarojni Fruit Chaat, frutas de temporada con puré de batata dulce y masala de chile amarillo; el Tandoori Branzino, un pescado entero con marinada picante y masala triturada; y el Saagwala Paneer, espinacas y rapini de temporada con paneer casero y ajo temperado, entre otros.

Para complementar el interesante menú, el director de bebidas Jeremy LeBlanche ha creado cócteles exclusivos que evocan el espíritu de la capital culinaria de la India. Con experiencia en los mejores bares del mundo, incluidos Thyme Bar, The Gibson y German Gymnasium en Londres, LeBlanche incorpora especias esenciales como cúrcuma, pachulí, cardamomo, pani puri, azafrán, polen de abeja y haba tonka en sus creaciones.

El Kwallity Chana Bhatura, a base de garbanzos, es uno de los platos más populares./Cortesía

En cuanto al diseño, el lugar fue creado por Abla Atoubi y Design House Décor en un espacio de dos niveles que también busca fusionar la esencia del Viejo y Nuevo Delhi. La entrada recibe a los visitantes con una llamativa fachada verde oliva y una señalización amarilla vibrante inspirada en la Gran Puerta de la India. Un amplio bar conduce al comedor principal, decorado en una paleta de verdes, amarillos y naranja quemado, complementado con telas de terciopelo, bambú y detalles en latón. En el segundo piso se encuentra un espacio exclusivo para eventos con arte indio personalizado y un bar privado.

La decoración del lugar también busca mezclar la esencia de lo viejo y de lo nuevo./Cortesía

“La gente podrá experimentar dos estilos de comida auténtica, cócteles, decoración, todo al mejor estilo de Delhi”, agrega el chef Gupta.

Dilli Dilli está ubicado en el 250 W 47th St., Nueva York, NY. Para más información y reservar, visite: dilli-dilli.com