Marissa Solis: La latina que llegó a la NFL

Sin duda el evento deportivo más grande en Estados Unidos es el Super Bowl y, a pocos días de la edición 59 entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs a disputarse en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, se empieza a notar el revuelo en todo el país.

Incluso en los últimos años la NFL ha escalado no solo en Norteamerica, sino en otras latitudes, en especial en la cultura latina. Y es que de a poco se empieza a ver más presencia hispana dentro de la prestigiosa liga estadounidense.

Es el caso de Marissa Solis, una mexicana que actualmente se desempeña como vicepresidenta senior de Marca Global y Marketing al Consumidor de la NFL. Quien en una entrevista exclusiva para el diario La Opinión de Los Ángeles habló sobre cómo la NFL ha podido lograr una globalización en los últimos años.

“Los aficionados latinos son sumamente importantes para la NFL. Hemos crecido en los últimos tres o cuatro años hasta el doble términos de fanáticos latinos en los Estados Unidos. Mientras que fuera del país hay cerca de 30 millones de fanáticos solo en México, en Brasil hay otros 30 millones y hay un crecimiento año a año en la relación entre la NFL y el público latino”, inició Solis.

La ejecutiva de NFL también hizo un pequeño análisis sobre el crecimiento y globalización de los fanáticos en los próximos 10 años. Asegurando que los latinos serán una fuerza clave para hacer crecer la NFL en la próxima década.

“Los latinos es la población que más está creciendo en Estados Unidos. Por lo que creo que en los próximos 10 años van a hacer la fuerza que hará crecer a este deporte”, enfatizó Solis.

Trayectoria de Marissa Solis y su amor por la NFL

Sin duda Marissa Solis es actualmente el mayor rostro latino dentro de la NFL. Pero antes de convertirse en una alta ejecutiva de la organización, primero es en una gran fanática del deporte, en especial obviamente del fútbol americano.

“Yo siempre he sido muy aficionada del deporte. Me encantan todos los deportes”, inició Solis. Quien siguió con una anécdota sobre su primera interacción con el fútbol americano mientras vivía en la Ciudad de México.

“Yo estaba en un centro comercial en México y estaban las porristas de los Dallas Cowboys. Me impresionó mucho y en realidad empezó a interesarme la NFL por eso. Luego empecé a ver los juegos y cuando me fui a vivir a Estados Unidos me di cuenta que el fútbol americano es como una religión”, cerró.

Marissa Solis sin duda es el vivo ejemplo del gran crecimiento de la comunidad latina en la NFL y de cómo desde la organización promueven la integración con los aficionados latinos en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Los Pittsburgh Steelers jugarán un encuentro en Irlanda en 2025

Super Bowl LIX genera varias apuestas curiosas

Cuánto dinero les pagarán a los jugadores del Super Bowl