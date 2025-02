Vinícius rechaza la primera oferta de renovación con el Real Madrid, según reportes

La renovación de Vinícius Jr con el Real Madrid puede ser el gran culebrón de los próximos meses. El extremo brasileño, que llegó en 2018 al conjunto blanco procedente del Flamengo, está vinculado a su actual club hasta junio de 2027, por lo que este verano entrará en los dos últimos años de su contrato.

Un momento delicado y que el equipo que dirige Florentino Pérez tendrá que gestionar con cuidado. Por lo pronto, tras un tiempo de espera, los primeros contactos ya han tenido lugar.

Según informa The Athletic, a mitad del pasado enero hubo una reunión en Valdebebas a petición del club, en la que estuvieron miembros del Real Madrid y del entorno del jugador brasileño, así como un miembro de su familia.

Sin embargo, el mismo medio apunta que esa oferta inicial por parte del club, que incluía un aumento de salario, fue rechazada por el futbolista. Un pequeño revés que no impedirá que las negociaciones continúen en las próximas semanas.

Según The Athletic, Vinícius Jr y sus agentes están buscando un aumento de salario para reflejar de manera más precisa la posición del brasileño como uno de los mejores jugadores del mundo. Su salario actual es de más de $15 millones de dólares, después de conseguir varios bonus, incluyendo el que logró tras ganar el premio The Best de la FIFA.

Por poner un ejemplo, su compañero de equipo, Kylian Mbappé, gana alrededor de 15 millones de euros netos, aunque esa cantidad no incluye algunos bonus, como el que obtuvo por firmar por el Real Madrid gratis el pasado verano, tras abandonar la disciplina del PSG.

Vinícius Junior, el gran apuntado de la Saudi Pro League

Según informan varios medios españoles, el brasileño se perfila como el principal objetivo de los equipos árabes, junto con Mohamed Salah. No obstante, el egipcio podría llegar con el pase en su poder, lo que facilitaría su incorporación.

“En verano esperamos ver algunos fichajes interesantes. Así que vamos a esperar a ver qué pasa con eso”, declaró Omar Mugharbel, CEO de la liga saudí, en diálogo con Diario As, refiriéndose al interés por Vinícius.

Es por esto que los rumores es que que se prepara una estratosférica oferta de 300 millones de euros al Real Madrid. La propuesta incluiría un contrato de cinco años para Vini, con un salario anual cercano a los 200 millones de euros financiado por el Fondo PIF.

O sea que el desembolso total, por esas cinco temporadas alcanzaría los $1.300 millones de dólares. Sin embargo, aseguran que los Merengues no escucharán ninguna oferta a menos que el propio jugador pida su salida.

