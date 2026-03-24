El hábito que más daña tus riñones, advierte experto: “Es lo peor”

Entre los hábitos cotidianos que pueden perjudicar la salud renal, existe uno que los especialistas médicos consideran “el peor”. De acuerdo con el nefrólogo Koshy Abraham, especialista del Fort Worth Renal Group, el consumo frecuente de comida rápida, que generalmente es alta en sodio, es la práctica que más daña tus riñones.

Si bien hay otros, como las bebidas azucaradas, aguantar las ganas de orinar o la mala hidratación, la llamada fast food es lo más nefasto que puedes darle a este par de órganos vitales, encargados de filtrar toxinas, regular líquidos y equilibrar minerales.

Aunque parezca que te sientas bien, que vas al baño con normalidad y tu presión arterial luce normal, comer alimentos ultraprocesados va deteriorando tus riñones progresivamente.

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El principal enemigo: exceso de sal y comida ultraprocesada

El problema radica en que el exceso de sal obliga a estos órganos a trabajar más para eliminar el sodio sobrante del cuerpo. Con el tiempo, esta sobrecarga puede generar un deterioro progresivo de su función.

Además, el consumo elevado de sodio provoca retención de líquidos. Esto no solo afecta a los riñones, sino que también incrementa la presión arterial, lo que añade un riesgo adicional para el sistema cardiovascular.

Pero el impacto de una mala alimentación no se limita a la función renal inmediata. También está estrechamente vinculado con dos de las principales causas de enfermedad renal crónica: la hipertensión y la diabetes.

El doctor Koshy Abraham advierte que una gran parte de los casos de daño renal están asociados a estos factores. Cuando no se controlan, pueden generar daños irreversibles.

En ese sentido, el problema no siempre da señales tempranas. Muchas personas no perciben síntomas hasta que la función renal ya está comprometida, lo que hace aún más importante la prevención.

Otros hábitos que también afectan los riñones

Aunque la dieta es el factor más determinante, no es el único. Existen otras prácticas que pueden agravar el problema:

No beber suficiente agua: la deshidratación dificulta el trabajo de filtrado de los riñones.

la deshidratación dificulta el trabajo de filtrado de los riñones. Uso excesivo de analgésicos: medicamentos como el ibuprofeno pueden reducir el flujo sanguíneo renal si se consumen de forma frecuente.

medicamentos como el ibuprofeno pueden reducir el flujo sanguíneo renal si se consumen de forma frecuente. Ignorar controles médicos: no monitorear la presión arterial o los niveles de glucosa puede acelerar el daño.

Organizaciones como la National Kidney Foundation recomiendan mantener una hidratación adecuada, especialmente en climas cálidos o durante actividad física intensa, para evitar complicaciones.

Cuidar la salud renal no requiere cambios extremos, pero sí constancia. Reducir el consumo de sal, priorizar alimentos frescos y mantener una hidratación adecuada son pasos clave.

También es fundamental realizar chequeos médicos periódicos, especialmente si existen antecedentes de hipertensión o diabetes. Detectar cualquier alteración a tiempo puede marcar la diferencia.

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