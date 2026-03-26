Hispano abusó de una niña que estaba cuidando: acusación de DHS en Nueva York

Carlos Aguilar Reynoso, joven de 27 años originario de Guatemala, fue acusado de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY).

Según la investigación, el 1 de febrero de 2026 la madre de la víctima fue a trabajar y supuestamente dejó a la niña al cuidado de Aguilar Reynoso. Al regresar a casa notó que su hija estaba tímida y se alejaba de ella. Luego observó sangre en la ropa interior de la niña y le preguntó qué había sucedido.

Finalmente la niña indicó que Aguilar Reynoso supuestamente había introducido sus genitales en ella. La madre llamó a una amiga para que las llevara a un hospital local, donde los médicos de urgencias determinaron que la menor seguía sangrando activamente y presentaba lesiones internas que requerían atención médica especializada. El hospital contactó a la policía y la menor fue trasladada a un centro de salud infantil especializado en la ciudad de Nueva York.

En el hospital especializado la niña fue sometida a cirugía para reparar las lesiones en su zona genital. Las pruebas obtenidas durante el examen forense por agresión sexual fueron trasladadas al Laboratorio Criminalístico del condado Suffolk, donde se obtuvo un perfil de ADN.

El acusado fue arrestado el 2 de febrero. Sin embargo, dada la extrema corta edad de la víctima y el curso de las pruebas forenses, “el único delito imputable en ese momento era el de poner en peligro el bienestar de un menor. Lamentablemente, a pesar de los vínculos tenues de Reynoso con el estado Nueva York como presunto inmigrante indocumentado según la ley federal, el delito de poner en peligro el bienestar de un menor no permite la libertad bajo fianza según las leyes de reforma de fianzas del estado Nueva York, lo que significa que los fiscales ni siquiera pueden solicitarla. Además, según la Ley de Protección de Tribunales de Nueva York de 2020, los agentes federales de inmigración podrían ser arrestados si intentaran detener a Aguilar Reynoso en el juzgado tras su liberación. De hecho, la Ley de Protección de los Tribunales (Protect Our Courts Act) pretende prohibir las detenciones por motivos de inmigración ´mientras se dirigen a un tribunal, permanecen en él o regresan de él’”, explicó el comunicado.

Como recurso, la Fiscalía gestionó que el departamento de policía local emitiera una citación judicial, mediante la cual Aguilar Reynoso podía ser puesto en libertad en la comisaría, en lugar de en el tribunal. De esta manera agentes federales de inmigración pudieron estar presentes el 2 de febrero y “tomar de inmediato la custodia de Aguilar Reynoso por ingresar ilegalmente a EE.UU.”

El 8 de febrero se obtuvo una muestra de hisopado bucal con el ADN del acusado mientras Aguilar Reynoso se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro Correccional del Condado Orange en Goshen (NY).

Mientras la investigación estaba en curso la fiscalía mantuvo contacto regular con las autoridades federales de inmigración para garantizar que Aguilar Reynoso no fuera deportado antes de enfrentar cargos por su presunta conducta. Tras obtenerse la acusación formal, la fiscalía del condado Suffolk preparó un recurso de hábeas corpus para que fuera trasladado de la custodia federal al condado para ser procesado por los cargos presentados el 23 de marzo por el Gran Jurado de Suffolk: agresión sexual depredadora contra un menor, violación, abuso sexual, puesta en peligro del bienestar de un menor y resistencia al arresto, reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La jueza Karen M. Wilutis ordenó que el acusado permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras el caso se encuentre pendiente. Aguilar Reynoso deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 27 de abril y enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable del cargo principal.

“Las leyes de santuario en Nueva York ya dificultan que la policía y los fiscales protejan al público, incluyendo a los más vulnerables. En este caso, fue necesario sortear con destreza dos reformas progresistas: la Reforma de la Fianza y la Ley de Protección de los Tribunales, para responsabilizar al acusado por sus presuntos crímenes atroces”, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en un comunicado. “También quiero felicitar al ICE, como socio de las fuerzas del orden, por impedir que este acusado pudiera fugarse de estos cargos tan graves”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares de abuso de menores

El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, fue arrestado en su hogar en Brooklyn después de que una pista proporcionada por un agente encubierto en Escocia llevara al FBI a descubrir una memoria USB que contenía pornografía infantil.

A principios de este mes Anthony E. Morrison fue arrestado y acusado en Albany (NY) como sospechoso de promover un acto sexual infantil y por poseer material de esa naturaleza. Previamente Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

En enero una niña de 14 años fue abusada sexualmente en el vecindario Stuyvesant Town de Manhattan (NYC). También ese mes Vincent Distasi fue sentenciado a 17 años de prisión tras declararse culpable de agredir repetidamente a su hijo recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY).

En octubre un padre fue condenado tras un juicio por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY). En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY).

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