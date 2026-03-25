Me duele el lado derecho del cuerpo: médicos explican qué significa

Sentir dolor en el lado derecho del cuerpo suele ser un escenario común, y si bien no es alarmante en la mayoría de casos, tiene múltiples explicaciones: desde simples molestias musculares hasta problemas en órganos vitales. La clave está en identificar su intensidad, duración y qué síntomas lo acompañan.

El doctor Ajay Wasan, vicepresidente de medicina del dolor en el University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), indica que lo recomendable es consultar con un especialista y evitar autodiagnosticarse en internet, sobre todo si el dolor es prolongado.

Qué significa sentir dolor en el lado derecho del cuerpo

1. Cuando puede ser muscular

Generalmente, el dolor en el lado derecho del cuerpo tiene un origen muscular. Esto suele ocurrir cuando hay sobreesfuerzo físico, malas posturas o incluso una respiración inadecuada.

Las molestias a la altura de las costillas, por ejemplo, pueden estar relacionadas con tensión muscular o inflamación en los tejidos. Este tipo de dolor generalmente mejora con reposo, estiramientos o cambios en los hábitos diarios.

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2. Cuando puede ser por órganos vitales

El lado derecho del cuerpo alberga varios órganos importantes, por lo que el dolor también podría estar relacionado con ellos. Entre los principales se encuentran los pulmones, la vesícula biliar, el páncreas, el apéndice, el colon y los riñones.

“Por ejemplo, si el dolor es en el lado derecho y tienes problemas para orinar o si tienes sangre en la orina, podría ser un cálculo renal”, dice el doctor Wasan.

Este tipo de señales deben tomarse en serio, especialmente si el dolor es persistente o se intensifica con el tiempo.

La doctora Neha Vyas, especialista en medicina familiar de la Cleveland Clinic, insiste en que identificar la zona exacta donde aparece la molestia puede ayudar a entender su origen.

“El hígado y la vesícula biliar afectarán el cuadrante superior derecho, mientras que el apéndice o el colon causarán dolor en el cuadrante inferior derecho”, detalla.

Por su parte, si el dolor se siente más hacia la espalda, también podría estar vinculado con el riñón o el páncreas. En estos casos, prestar atención a otros síntomas es fundamental para orientar un diagnóstico adecuado, el cual solo debe ser definido por un especialista médico.

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Síntomas que no debes ignorar y cuándo acudir al médico

Más allá de la ubicación, los especialistas coinciden en que hay señales que requieren atención médica. Entre ellas destacan:

Fiebre o escalofríos

Pérdida de peso sin explicación

Cambios en la orina o las deposiciones

Náuseas o vómitos

Dolor intenso o que empeora

Aunque algunas molestias pueden desaparecer por sí solas, no es recomendable ignorar el dolor si persiste o se vuelve más fuerte. Consultar a un médico permite descartar problemas graves y recibir el tratamiento adecuado a tiempo.

” (El doctor) le preguntará sobre la calidad y el calibre de su dolor, junto con otros signos como deposiciones u orina anormales (…) También puede preguntar sobre síntomas de todo el cuerpo: pérdida de peso, fiebre, pérdida de apetito o escalofríos y en qué momentos del día se produce”, señaló la doctora Vyas.

El dolor en el lado derecho del cuerpo puede tener múltiples causas, desde algo leve hasta una condición que requiere atención. Pero lo más importante es “escuchar” el cuerpo y actuar a tiempo.

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