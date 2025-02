Conductor de autobús en Pensilvania es suspendido por prohibir a estudiantes hablar español

Funcionarios del Distrito Escolar del Condado de Juniata y de la empresa de transporte Rohrer Bus, informaron la suspensión de un conductor de una unidad escolar en Juniata, Pensilvania por colocar un cartel en el autobús donde prohibía a los estudiantes hablar español dentro del vehículo.

Un video en redes sociales hizo viral el momento, donde se observa el cartel escrito a mano y pegado en la parte frontal del autobús, generando indignación y diferentes reacciones en rechazo a esta situación.

“Por respeto a los estudiantes que solo hablan inglés, ¡NO se permitirá hablar español en este autobús!”, rezaba el cartel colocado en la unidad educativa por parte del conductor, reseña la agencia de noticias EFE.

David Schrantz, vicepresidente de Rohrer Bus, declaró que la empresa no autorizó, creó ni aprobó el mensaje del cartel, confirmando que el conductor, cuyo nombre no fue revelado y que por el momento no transporta estudiantes, fue suspendido mientras se realiza una investigación interna.

“No autorizamos, creamos ni aprobamos este mensaje de ninguna manera. Reconocemos la gravedad de esta situación y el impacto que puede tener en nuestra comunidad”, declaró Schrantz, a la prensa local.

Rechazo a la actuación del conductor

Diferentes organizaciones de derechos civiles se han pronunciado al respecto, describiendo la situación como un acto de discriminación lingüística, además, ha generado polémica y un intenso debate sobre la diversidad cultural y el respeto por los derechos de las minorías en la educación nacional.

Christie L. Holderman, superintendente del distrito escolar, emitió un comunicado, donde tildó el cartel como “inapropiado”, aclarando que las acciones del conductor no representan los valores del Distrito Escolar del Condado de Juniata.

La situación también ha expuesto preocupación en los padres de familia, estudiantes y maestros, quienes exigen que se garantice el respeto y seguridad a todos los niños, sin importar su idioma u origen.

Organizaciones de padres convocaron reuniones para debatir cómo fortalecer las políticas de inclusión en el distrito, entre las propuestas está la creación de comités de diversidad, encargados de trabajar junto a las autoridades escolares para supervisar y garantizar un entorno educativo inclusivo.

Asimismo, se habla sobre la necesidad de evaluar las políticas de contratación y capacitación de personal en las instituciones y empresas relacionadas con servicios escolares, insistiendo en la necesidad de ejecutar programas de sensibilización para promover el respeto a la diversidad en entornos escolares.