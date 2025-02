Shakira inicia su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Brasil y deja emotivo mensaje

La cantante colombiana Shakira inicia este 11 de febrero su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ por Latinoamérica. El tour inciará en Río de Janeiro, Brasil, donde la artista planea dar comienzo a uno de los shows más importantes de su vida y en los que ha estado trabajando arduamente.

Tras el estreno del álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira vuelve formalmente a los escenarios luego de una ausencia de siete años cuando se embarcó en su gira ‘El Dorado World Tour’. A través de sus redes sociales, Shakira publicó un sentido mensaje en el que expresa a sus fans sus sentimientos previo al inicio de la gira y además especifica toda la energía y tiempo que invirtió en la planificación de cada detalle del tour, con el objetivo de dar el mejor show de su vida en cada concierto.

“Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida”, expresó la artista antes de su concierto en Río de Janeiro.

La estrella latina continuó diciendo: “Sé que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida. Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún”.

La intérprete de “Pies descalzos” se dijo ansiosa por reencontrarse con su “manada”. “Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya. Estoy aquí!. Shak”.

Shakira estrenó su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ en 2024 y ganó un Grammy como Mejor Album Pop Latino. Mas alla de ser un simple álbum, esta producción implica un mensaje de resiliencia y fortaleza. Shakira se enfocó en levantar su carrera luego de su tormentosa y polémica ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos y 12 años de relación.

Con respecto a su gira, Shakira reveló que escogió Brasil para dar inicio al tour porque tiene una conexión muy especial con su público de ese país.

“Escogí Brasil para comenzar mi gira porque el público brasileño es muy importante para mí. Brasil le abrió las puertas a mi música desde que yo tenía 18 años”, aseguró en una entrevista con el programa de televisión “Domingão de Hulk”.

