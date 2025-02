Apple cambia oficialmente Golfo de México por Golfo de América tras orden de Trump

El gigante tecnológico Apple anunció este martes que ha modificado el nombre del Golfo de México a Golfo de América en sus mapas digitales tras la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El cambio se hizo oficial a través del Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS). La medida ha generado controversia acerca de la validez y las implicaciones de renombrar cuerpos de agua históricos.

Sin embargo, este cambio no es exclusivo de Apple. Google ya había anticipado este ajuste el mes pasado, indicando que implementaría la nueva nomenclatura en sus plataformas. Según su comunicado, los usuarios en Estados Unidos verán “Gulf of America”, mientras que aquellos en México continuarán viendo “Gulf of Mexico”. Por su parte, Microsoft también ha realizado la actualización correspondiente en su servicio Bing Maps.

La decisión del presidente Trump para renombrar estas aguas que limitan con Estados Unidos, México y Cuba se inscribe dentro de un marco más amplio de cambios geográficos impulsados por consideraciones políticas. El Sistema de Información de Nombres Geográficos actualizó oficialmente el nombre el domingo anterior a la declaración de Apple.

¿Un presidente tiene potestad de cambiar nombres geográficos?

El Dr. Andreas Dix, presidente del Comité Permanente de Nombres Geográficos (StAGN), comentó a Deutsche Welle sobre la legitimidad del proceso: “Efectivamente, los Gobiernos o países tienen el derecho de renombrar lugares”.

También explicó que cualquier cambio debe ser tramitado por la Junta de Nombres Geográficos (BGN), que opera bajo el Ministerio del Interior estadounidense y es responsable del establecimiento y mantenimiento uniforme de nombres geográficos en el país.

A pesar del cambio oficial, medios como Associated Press han decidido continuar utilizando el nombre tradicional “Golfo de México”, que ha sido reconocido durante más de 400 años.

Con información de ABC News/ Deutsche Welle

